Новосибирская санавиация спасла жизни почти 1400 человек

Как напомнил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, пять лет назад благодаря нацпроекту для оказания экстренной медицинский помощи для жителей отдаленных районов области стали активно применять вертолеты. Первый вертолет – МИ-8 – начал работать в Новосибирской области в августе 2019 года, Асант – в марте 2022 года. За пять лет воздушные суда, полностью оснащенные современным оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи во время полета, осуществили более 900 вылетов и спасли 1389 человеческих жизней.



Санавиация эвакуирует пациентов, которым необходима медпомощь в больницах так называемого третьего уровня – самых оснащенных. Это пациенты с инфарктом миокарда или инсультом – в первые сутки, с тяжелыми сочетанными травмами, термическими ожогами, патологией беременности, маловесные новорожденные. Так за пять лет санитарная авиация помогла спасти жизни 237 беременных и рожениц, 196 младенцев, 262 пациентам с политравмой и ожогами, 42 пациентам с хирургической патологией и 652 жителям области с сосудистыми катастрофами.