В этом году службу скорой помощи Новосибирска и пригорода объединят

На станции скорой медицинской помощи подвели итоги работы в прошлом году и рассказали о планах и перспективах. В 2024 году будет организована служба скорой помощи Новосибирской агломерации. Станции и подстанции областного центра и нескольких ближайших районов станут одной структурой. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина. «В настоящее время мы проводим реструктуризацию. В этом году скорую помощь города Новосибирска и близлежащих территорий — это Колывань, Мошково, Обь, Новосибирский сельский район, Кольцово — мы планируем объединить в единую диспетчерскую службу».

Единая логистика позволит работать службе более рационально и эффективно. «Для нас это крайне важно, потому что [у диспетчеров] появится возможность направлять на вызов действительно ближайшую машину, независимо от того, новосибирская она, краснообская или колыванская», — подчеркнула Лада Шалыгина.

Еще одно знаковое изменение в работе службы — оснащение выездных бригад планшетами. Электронные устройства ускорят обмен информацией с диспетчерской и упростят доступ медиков к информационной системе. Планшеты уже начали использовать бригады Центральной подстанции.

Продолжится обновление автопарка. Уже в первом полугодии скорая помощь Новосибирска получит 27 спецмашин.