В Детской городской стоматологической поликлинике открылся модуль лечения зубов под общей анестезией

Модуль лечения зубов под общей анестезией — это два стоматологических кабинета, оборудованных наркозно-дыхательными аппаратами, и комната пробуждения, где ребенок в течение двух часов после процедуры остается под контролем следящей аппаратуры и наблюдением медиков. В команде каждого кабинета — четыре специалиста: стоматолог, медсестра, анестезиолог-реаниматолог и анестезист.

Современный наркозный аппарат куплен в конце прошлого года на деньги регионального бюджета, остальное – стоматологические установки, концентраторы кислорода, ремонт блока — за счет собственных средств поликлиники. До открытия нового модуля в детской городской стоматологии было всего одно рабочее место, оборудованное для лечения под общим наркозом.



Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина рассказала, что новый модуль существенно повысил доступность этой медицинской услуги по ОМС. Сейчас ожидание лечения зубов под общей анестезией — менее двух недель. «Ещё на правом берегу у нас есть областная стоматологическая поликлиника, где тоже есть отдельный кабинет, также с анестезиологами, для лечения [зубов] под наркозом. Все дети, которые проживают на территории Новосибирской области, распределены между этими двумя учреждениями», – отметила госпожа Анохина.