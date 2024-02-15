В Детской городской стоматологической поликлинике открылся модуль лечения зубов под общей анестезией

Новый модуль существенно повысит доступность этой медицинской услуги по ОМС для юных новосибирцев.
Модуль лечения зубов под общей анестезией — это два стоматологических кабинета, оборудованных наркозно-дыхательными аппаратами, и комната пробуждения, где ребенок в течение двух часов после процедуры остается под контролем следящей аппаратуры и наблюдением медиков. В команде каждого кабинета — четыре специалиста: стоматолог, медсестра, анестезиолог-реаниматолог и анестезист.
Современный наркозный аппарат куплен в конце прошлого года на деньги регионального бюджета, остальное – стоматологические установки, концентраторы кислорода, ремонт блока — за счет собственных средств поликлиники. До открытия нового модуля в детской городской стоматологии было всего одно рабочее место, оборудованное для лечения под общим наркозом.
Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина рассказала, что новый модуль существенно повысил доступность этой медицинской услуги по ОМС. Сейчас ожидание лечения зубов под общей анестезией — менее двух недель. «Ещё на правом берегу у нас есть областная стоматологическая поликлиника, где тоже есть отдельный кабинет, также с анестезиологами, для лечения [зубов] под наркозом. Все дети, которые проживают на территории Новосибирской области, распределены между этими двумя учреждениями», – отметила госпожа Анохина.
По ОМС под наркозом зубы лечат малышам в возрасте до трех лет. «В любом случае, врач пытается ребёнка уговорить санировать ротовую полость без наркоза. Но до трех лет это бывает очень сложно. От нуля до трех [лет] включительно – абсолютно вся помощь [оказывается] бесплатно, включая анестезию. Дети инвалиды тоже, независимо от возраста, по показаниям получают лечение зубов под общей анестезией бесплатно», — объяснила замминистра.
Пациентам старше трех лет общий наркоз нужно оплатить. Но само лечение – тоже будет по ОМС, подчеркивает главврач детской городской стоматологии Ирина Функ. «Если есть возможность наладить общение стоматолога и ребёнка нужно, конечно, лечиться в обычных условиях. У нас сейчас прекрасная [местная] анестезия, которая позволяет провести лечение абсолютно безболезненно. Однозначно стоит лечить все молочные зубы. Если их не лечить, зубы рано или поздно придётся удалить. Причём это может привести к большим осложнениям, вплоть до лечения в стационаре. Кроме того, это влияет на состояние постоянных зубов, которые находятся под временными. Когда они прорежутся, с ними тоже могут быть проблемы, поэтому все зубы нужно лечить в обязательном порядке», — напомнила главный врач.
Направление на лечение под общим обезболиванием дает лечащий врач-стоматолог. С таким направлением нужно обратиться к участковому педиатру, он назначит необходимые анализы и организует врачебную комиссию. Получив заключение врачебной комиссии, можно записываться на консультацию в стоматологическую поликлинику.
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