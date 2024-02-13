В рамках диспансеризации-2024 к новосибирским пациентам будут приезжать мобильные кабинеты флюорографии и маммографии

О ходе и итогах диспансеризации 2023 года рассказала заместитель министра здравоохранения области Елена Аксенова: «В 2023 году после периода короновируса была полностью восстановлена плановая диспансеризация и мы получили хорошие результаты – ее прошли более 900 тысяч человек, это в несколько раз больше предыдущих периодов. Запланировать диспансеризацию и пройти ее без очередей, в кратчайшие сроки можно по номеру 122, на портале Госуслуг, через работодателя. Каждый работающий гражданин может взять один оплачиваемый день для диспансеризации, которая проводится для граждан с 18 лет, до 35 она проводится раз в три года, но человек при необходимости может обследоваться в любом возрасте и ежегодно, особенно это важно для граждан с хроническими заболеваниями. В этом году мы активизируем работу с директорами школ и вузов для увеличения количества диспансеризированных жителей региона».



Замминистра отметила новеллы проведения диспансеризации в 2024 году: осмотры можно будет запланировать по месту учебы и работы, провести – в условиях поликлиник или при помощи выездных мобильных бригад, включая флюорографию и маммографию. Мобильные бригады будут направляться на предприятия, в районы города и области.



Как прокомментировала директор регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марина Фомичева, ранняя диагностика заболеваний в ходе диспансеризации позволяет наиболее эффективно проводить дальнейшее лечение. Так, в ходе медосмотров 2023 года было выявлено порядка 50 тысяч заболеваний, о которых пациенты не знали – сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, болезни пищеварительной системы.