В Новосибирской области готовится к открытию региональный сосудистый центр

«Основная задача – максимально приблизить высококвалифицированную медицинскую помощь к месту жительства пациента, – отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. – Это, с учетом удаленности района от областного центра, поможет снизить смертность пациентов с сердечно-сосудистыми катастрофами. Поэтому вот такой у нас пилотный проект на территории, оценим, какую он покажет эффективность, и дальше можно думать про Татарку, Куйбышев».



Главный врач Карасукской ЦРБ Александр Лидер уточнил, что в первое время врачам больницы будут помогать опытные коллеги из уже действующих РСЦ. «У нас есть договоренность с главным областным специалистом по рентгенохирургии, что к нам будут приезжать специалисты вахтовым методом, по 2-3 недели, из Новосибирска и оперировать, и наших [хирургов, анестезиологов-реаниматологов] обучать параллельно», – подчеркнул он.