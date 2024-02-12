В Новосибирской области готовится к открытию региональный сосудистый центр

Высокотехнологичные операции планируют начать через две недели, когда завершится наладка сложного оборудования.
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов проконтролировал готовность к открытию первого регионального сосудистого центра (РСЦ) за пределами областного центра. В Карасукской ЦРБ установили ангиограф – современный высокотехнологичный аппарат, который позволяет врачам в реальном времени увидеть полости сердца и просвет сосудов пациента. Помимо диагностики ангиограф необходим и во время малоинвазивных хирургических вмешательств: ангиопластики, стентирования. Кроме ангиографа больница получила 64-срезовый компьютерный томограф, цифровой рентген-аппарат, оборудование для реанимации и реабилитации.
Карасукская ЦРБ – первая в регионе районная больница, получившая это сложнейшее оборудование. С его появлением первичное сосудистое отделение больницы переходит в статус регионального сосудистого центра. Единственного из девяти РСЦ области – за пределами Новосибирска. Теперь высокотехнологичную помощь пациенты с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения из Карасука и трех соседних районов смогут получать максимально быстро. До сих пор после установки диагноза и медикаментозной подготовки больных, которым была нужна такая помощь, санавиация доставляла в областной центр.
«Основная задача – максимально приблизить высококвалифицированную медицинскую помощь к месту жительства пациента, – отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. – Это, с учетом удаленности района от областного центра, поможет снизить смертность пациентов с сердечно-сосудистыми катастрофами. Поэтому вот такой у нас пилотный проект на территории, оценим, какую он покажет эффективность, и дальше можно думать про Татарку, Куйбышев».
Главный врач Карасукской ЦРБ Александр Лидер уточнил, что в первое время врачам больницы будут помогать опытные коллеги из уже действующих РСЦ. «У нас есть договоренность с главным областным специалистом по рентгенохирургии, что к нам будут приезжать специалисты вахтовым методом, по 2-3 недели, из Новосибирска и оперировать, и наших [хирургов, анестезиологов-реаниматологов] обучать параллельно», – подчеркнул он.
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