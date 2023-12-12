В Новосибирской области полностью модернизировали лабораторию туберкулезной больницы

На 30 миллионов рублей закупили оборудования для бактериологической лаборатории областной клинической туберкулезной больницы в рамках программы развития здравоохранения Новосибирской области.

Бактериологическую лабораторию областной фтизиатрической службы обновили практически полностью, она переехала из старого здания противотуберкулезного диспансера в новый лабораторно-диагностический корпус детской туберкулезной больницы (филиала областной туберкулезной больницы) и получила самое современное оборудование для диагностики туберкулеза.

Главный врач областной туберкулезной больницы и главный фтизиатр региона Анна Пятибратова пояснили, что обновили практически все оборудование: для молекулярно-генетических исследований, для рутинных исследований, для экспересс-диагностики и развернутого анализа. «На сегодняшний день лаборатория способна проводить диагностику туберкулеза для жителей всей Новосибирской области, все медицинские организации региона направляют материал для исследований в нашу лабораторию», — отметила Анна Пятибратова.

Новое оборудование позволяет получить результат гораздо быстрее. Аппараты, которые выявляют ДНК микобактерий, в течение двух часов дают ответ – является ли пациент бактериовыделителем. Также с их помощью можно определить устойчивость штамма к одному лекарственному препарату. Врач сразу может назначить наиболее эффективную схему лечения.

Для более детальных исследований микобактерий и подбора терапии используют метод посева на жидких питательных средах. Таких аппаратов в лаборатории четыре. «Один такой аппарат позволяет сразу загрузить 960 пробирок, то есть 960 проб. Исследование делается быстро – в течение 42 дней мы можем выдать отрицательный результат (положительный результат готов быстрее – прим.). [Результатов исследования] рутинными методами три месяца будет пациент у нас ждать», объяснила врач-бактериолог областной туберкулезной больницы Елена Медведева.

Раньше мощности лаборатории позволяли сделать 6 тысяч посевов на жидкие питательные среды в год, теперь – до 24 тысяч. Новые микроскопы, термостаты, ламинарные боксы — сегодня диагностика туберкулеза в регионе соответствует всем современным требованиям и стандартам.

Вопрос о необходимости модернизации лаборатории встал в 2022 году после объединения противотуберкулезного диспансера и туберкулезной больницы в единую службу. Данный этап – промежуточный. Запланировано строительство еще одного корпуса детской туберкулезной больницы, где разместится оборудование для ПЦР-диагностики и диагностики неспецифической микрофлоры, в том числе микобактериозов.

Своевременная качественная диагностика позволяет быстро выявить туберкулез, получить результат на лекарственную устойчивость штамма и начать эффективное лечение.