В Новосибирской области создают систему центров для лечения пациентов с множественными травмами

Уже работают два из трех центров, где пациентам с множественными травмами оказывают помощь многопрофильные бригады врачей. Третий центр откроют в 2024 году. Центры создаются по поручению губернатора Андрея Травникова за счет средств федерального бюджета.

Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС, посвященной развитию травматолого-ортопедической службы в регионе, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«Это самое знаковое изменение в развитии травматологической помощи на территории Новосибирска и Новосибирской области. Мы несколько лет шли к созданию центров сочетанной травмы, которые обладают всем возможными методами оказания медицинской помощи. Сразу работает несколько бригад: хирургия, травматология, нейрохирургия, самая современная реанимация», – пояснил министр.

Первый такой центр оснастили необходимым оборудованием и открыли год назад на базе Городской клинической больницы № 1, второй в ноябре 2023 года начал принимать пациентов в Областной клинической больнице. Завершится организация системы открытием центра на базе Городской клинической больницы № 34. Его откроют в новом операционно-реанимационном корпусе. Таким образом, центры сочетанной травмы будут располагаться в левобережной и правобережной частях Новосибирска, а пациентов из области уже госпитализируют в Областную клиническую больницу.

Еще одно важное организационное решение, реализованное осенью 2023 года, – в конце сентября Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна (НИИТО) начал лечить пациентов с переломами проксимального отдела бедренной кости, в том числе шейки бедра.

«При отсутствии адекватного лечения, в том числе хирургического, 70% этих пациентов после получения травмы погибает в течение первого года. Речь прежде всего идет о пациентах старшего возраста, – рассказал директор НИИТО Андрей Корыткин. – То, что мы в эту работу включились, я считаю, это тоже очень важно. Оказание помощи необходимо уложить в первые 48 часов после поступления пациентов в стационар. Если мы этого не сделаем, начинается каскад изменений, который может привести к невозможности выполнения своевременного хирургического вмешательства и к скромным очень результатам, соответственно высокой смертности и инвалидизации».

В НИИТО по этому направлению уже оказали помощь 22 пациентам. Ожидается, что в год их будет порядка 300. За федеральным медцентром, согласно приказу регионального Минздрава, закреплены Центральный и Железнодорожный районы Новосибирска, город Обь, Коченевский, Ордынский, Чулымский, Каргатский, Колыванский районы области и ряд населенных пунктов Новосибирского района.

Региональная система здравоохранения эффективно взаимодействует с НИИТО и по другим направлениям. С 2020 года сюда госпитализируют экстренных пациентов с изолированной спинальной травмой. В 2023 году прооперировано более 200 человек, в том числе 41 пациент с осложненной травмой позвоночника.

Высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках ОМС по профилю «травматология» в текущем году получили 1 363 жителя региона. Помощь, не включенную в базовую программу страхования, – 1 413 человек.