Более сорока школ сахарного диабета откроются в Новосибирской области в 2024 году

Развитие сети школ сахарного диабета и обеспечение сельских медицинских учреждений диагностическим оборудованием для выявления и контроля заболевания: Новосибирская область активно включилась в реализацию федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Как пояснила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова, тема сахарного диабета сегодня очень актуальна для всей страны и нашего региона. Именно поэтому в рамках исполнения поручений президента, данных в 2022 году, разработан федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом», к реализации которого активно подключилась Новосибирская область.

«Федеральный проект борьбы с сахарным диабетом предусматривает развитие сети медицинских организаций, которые оказывают эту помощь. Кроме участковой службы подразумевается создание школ сахарного диабета. Такие школы уже открываются. В рамках программы проводится дооснащение медицинским оборудованием медицинских организаций – до конца года наши учреждения закупят анализаторы на гликированный гемоглобин», – отметила Елена Аксёнова.

Новое оборудование для выявления и контроля сахарного диабета в этом году получат порядка 27 медицинских организаций. Определено, сколько нужно открыть новых амбулаторных школ сахарного диабета, исходя из количества пациентов. Они появятся во всех первичных медицинских организациях, где есть лицензия на осуществление такой помощи. В ряде учреждений школы уже работают. В следующем году будет открыто 42 амбулаторные школы диабета. Здесь пациенты с сахарным диабетом, особенно с впервые выявленным заболеванием, могут пройди обучение правильному образу жизни с таким диагнозом, освоить средства самоконтроля, получить рекомендации по физической активности, диете и т.д.

В последние годы наблюдается рост заболеваемости диабетом как второго, так и первого типа. Болезнь может привести к серьезным осложнениям, однако выявить ее заблаговременно достаточно просто при прохождении диспансеризации и профосмотров. В этом году при диспансеризации сахарный диабет второго типа был впервые выявлен у 2 тысяч человек. На ранней стадии заболевание можно скорректировать диетой и изменением образа жизни, если это не удается – подключаются лекарственные препараты.

Как напомнила Елена Аксенова, пациенты с сахарным диабетом, находящиеся на диспансерном учете, относятся к льготным категориям и получают препараты бесплатно. В этом году областной бюджет увеличил финансирование обеспечения больных диабетом лекарствами. Напомним также, недавно стало известно, что Новосибирская область получит дополнительные средства для борьбы с сахарным диабетом из федерального бюджета.