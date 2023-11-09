Новосибирские онкологи стали использовать иммунотерапию при лечении нейробластомы

В отделении детской онкологии и гематологии областной больницы впервые применили иммунотерапевтический препарат динутуксимаб бета для лечения нейробластомы высокого риска. Лекарство стоимостью 22 миллиона рублей купил президентский фонд «Круг добра».

Первому пациенту, который прошел полный курс иммунотерапии нейробластомы в Новосибирске, – два года. Эта агрессивная опухоль нервной системы встречается, в основном, у маленьких детей. Пик заболеваемости приходится на 18 месяцев.

Мальчика начали лечить по новому для областной больницы протоколу в марте этого года. К этому моменту ребенок уже прошел химиотерапию, несколько операций, аутотрансплантацию костного мозга.

«Наша команда — онколог, анестезиолог-реаниматолог и медсестра — прошла стажировку в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва. И, всё равно, начиная первый курс иммунотерапии малышу с нейробластомой, мы очень волновались», — говорит детский онколог областной больницы Вероника Кутенкова.

Иммунотерапию динутуксимабом проводят курсами с перерывом на отдых и восстановление. Препарат вводят внутривенно в течение десяти суток.

«Конечно, это дискомфортно для маленьких пациентов, которым сложно сохранять малую подвижность в течение столь длительного времени. Но именно такой режим введения лекарства показал наилучшие результаты», — отмечает Вероника Кутенкова.

Нейробластому часто выявляют уже в III или IV стадии, когда признаки болезни становятся явными: в зависимости от локализации опухоли появляются боли, синяки, затруднение дыхания, хромота, увеличивается живот.

На поздних стадиях нейробластомы прогноз неблагоприятный. После классической химиотерапии вероятность рецидива очень высока. Иммунотерапия — относительно новый метод лечения опухоли — динутуксимаб зарегистрировали в России только в прошлом году. Препарат повышает выживаемость пациентов высокого и ультравысокого риска в несколько раз – до 60-70%.

Как поясняет Вероника Кутенкова, действующее вещество препарата реагирует на определённые молекулы в опухолевой клетке, связывается с такой клеткой и уничтожает ее. Причем и в «спящих» клетках нейробластомы, которые не видны на КТ или МРТ, но могут в любой момент активироваться и дать рост новой опухоли.

Новосибирскому пациенту понадобились пять курсов динутуксимаба. Их полная стоимость — 22 миллиона рублей. В октябре мальчика выписали из областной больницы, но он остаётся под наблюдением врачей. Все, кто принимал участие в лечении малыша, надеются, что теперь у него всё будет хорошо.

Препарат для иммунотерапии детям с нейробластомой в России покупает фонд «Круг добра», который обеспечивает дорогостоящими препаратами детей с редкими тяжелыми заболеваниями. Министерство здравоохранения Новосибирской области уже три года — с момента создания фонда — тесно сотрудничает с ним. В нашем регионе помощь от фонда получают 93 ребенка с разными патологиями.