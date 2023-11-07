Новосибирская область получила более восьмидесяти ЭКГ-аппаратов

Реализация федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» национального проекта «Здравоохранение» началась в 2021 году.

Поликлиники и поликлинические отделения больниц Новосибирской области за эти три года получили 84 современных двенадцатиканальных электрокардиографа. Четыре из них Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27.

Оборудование распределили по поликлиническим отделениям, расположенным по адресам: ул. Рельсовая, 4, ул. Дмитрия Донского, 32, ул. Вавилова, 12, ул. Дуси Ковальчук, 406.

«Благодаря наличию дополнительного оборудования охват диспансерным наблюдением лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой системы за 9 месяцев 2023 года составил 63,6%, а к концу года достигнет целевого значения», – подчеркнул главный врач поликлиники №27 Александр Калиниченко.

Всего с момента ввода в эксплуатацию на этих аппаратах ЭКГ проведено 64 400 исследований.