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Новосибирская область получила более восьмидесяти ЭКГ-аппаратов

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«Благодаря наличию дополнительного оборудования охват диспансерным наблюдением лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой системы за девять месяцев 2023 года составил 63,6%, а к концу года достигнет целевого значения», — рассказал главврач поликлиники №27 Александр Калиниченко.

pixabay.com

Реализация федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» национального проекта «Здравоохранение» началась в 2021 году.

Поликлиники и поликлинические отделения больниц Новосибирской области за эти три года получили 84 современных двенадцатиканальных электрокардиографа. Четыре из них Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27.

Оборудование распределили по поликлиническим отделениям, расположенным по адресам: ул. Рельсовая, 4, ул. Дмитрия Донского, 32, ул. Вавилова, 12, ул. Дуси Ковальчук, 406.

«Благодаря наличию дополнительного оборудования охват диспансерным наблюдением лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой системы за 9 месяцев 2023 года составил 63,6%, а к концу года достигнет целевого значения», – подчеркнул главный врач поликлиники №27 Александр Калиниченко.

Всего с момента ввода в эксплуатацию на этих аппаратах ЭКГ проведено 64 400 исследований.

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