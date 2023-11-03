По какому графику новосибирские медучреждения будут работать на длинных выходных?

Поликлиники и поликлинические отделения больниц Новосибирской области все три дня будут принимать в режиме выходного.
4 ноября в России отмечается День народного единства. В этом году он выпал на субботу, поэтому понедельник стал для большинства нерабочим днем.
Государственные поликлиники и поликлинические отделения больниц Новосибирской области все три дня работают по графику выходных с 9.00 до 15.00, звонки по неотложной медицинской помощи принимаются с 8.00 до 14.00.
На территории Новосибирска будут круглосуточно работать травмпункты по следующим адресам:
ул. Серебренниковская, 42,
пр. Дзержинского, 44,
2 пер. Пархоменко, 7,
ул. Героев революции, 5,
ул. Зорге, 47/1,
ул. Мухачёва, 5/4,
ул. А. Невского, 9.
Круглосуточно с острой зубной болью можно обратиться в Клиническую стоматологическую поликлинику № 3 (отделение по адресу: ул. Петухова, 20) и в Новосибирскую областную стоматологическую поликлинику (ул. Театральная, 46).
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