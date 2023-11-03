По какому графику новосибирские медучреждения будут работать на длинных выходных?

4 ноября в России отмечается День народного единства. В этом году он выпал на субботу, поэтому понедельник стал для большинства нерабочим днем.

Государственные поликлиники и поликлинические отделения больниц Новосибирской области все три дня работают по графику выходных с 9.00 до 15.00, звонки по неотложной медицинской помощи принимаются с 8.00 до 14.00.

На территории Новосибирска будут круглосуточно работать травмпункты по следующим адресам:

ул. Серебренниковская, 42,

пр. Дзержинского, 44,

2 пер. Пархоменко, 7,

ул. Героев революции, 5,

ул. Зорге, 47/1,

ул. Мухачёва, 5/4,

ул. А. Невского, 9.

Круглосуточно с острой зубной болью можно обратиться в Клиническую стоматологическую поликлинику № 3 (отделение по адресу: ул. Петухова, 20) и в Новосибирскую областную стоматологическую поликлинику (ул. Театральная, 46).