В новосибирском Центре СПИД заработал кабинет диагностики и профилактики туберкулеза

Замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова оценила эффективность совместной работы фтизиатрической и инфекционной служб региона. Несмотря на устойчивую тенденцию к снижению заболеваемости в регионе как ВИЧ-инфекцией, так и туберкулезом, эти показатели пока еще выше среднероссийских.

Главный фтизиатр Новосибирской области Анна Пятибратова приводит данные – в 2022 году среди жителей региона, у которых туберкулез выявили впервые, каждый третий – ВИЧ-позитивный.

«Ко взрослому возрасту почти 90% населения уже инфицированы микобактерией туберкулеза, но большинство из нас не болеет, потому что у нас есть иммунитет. Как только иммунитет перестает работать, мы становимся чувствительными к этой инфекции. А люди с иммунодефицитами, тяжелыми иммунодефицитами, как ВИЧ-инфекция, они наиболее подвержены [туберкулезу]», — рассказывает Анна Пятибратова.