В новосибирском Центре СПИД заработал кабинет диагностики и профилактики туберкулеза

По словам главного фтизиатра региона Анны Пятибратовой, среди новосибирцев, у которых туберкулез выявили впервые, каждый третий — ВИЧ-позитивный.
Замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова оценила эффективность совместной работы фтизиатрической и инфекционной служб региона. Несмотря на устойчивую тенденцию к снижению заболеваемости в регионе как ВИЧ-инфекцией, так и туберкулезом, эти показатели пока еще выше среднероссийских.
Главный фтизиатр Новосибирской области Анна Пятибратова приводит данные – в 2022 году среди жителей региона, у которых туберкулез выявили впервые, каждый третий – ВИЧ-позитивный.
«Ко взрослому возрасту почти 90% населения уже инфицированы микобактерией туберкулеза, но большинство из нас не болеет, потому что у нас есть иммунитет. Как только иммунитет перестает работать, мы становимся чувствительными к этой инфекции. А люди с иммунодефицитами, тяжелыми иммунодефицитами, как ВИЧ-инфекция, они наиболее подвержены [туберкулезу]», — рассказывает Анна Пятибратова.
Поэтому все, у кого впервые выявили ВИЧ-инфекцию, сразу получают направление к фтизиатру. Тех, у кого диагностируют активный туберкулез, направляют на лечение в туберкулезную больницу. Всем остальным пациентам назначают химиопрофилактику, которая надежно и надолго предотвращает заболевание туберкулезом. Затем уже начинают антиретровирусную терапию.
Кабинет ранней диагностики и профилактики туберкулеза в Центре СПИД сделал путь от инфекционистов к фтизиатрам максимально коротким и удобным. Отдельная запись на прием не требуется. Кабинет работает по принципу «одного окна» — всю диагностическую и консультационную помощь пациент получает в день обращения. Диаскинтест, рентген, если нужно, сделают на месте, что особенно актуально для пациентов из районов области. Для России это практически уникальный опыт взаимодействия инфекционистов и фтизиатров.
Главный инфекционист региона Лариса Позднякова напоминает, что основной причиной смерти людей, живущих с ВИЧ, по-прежнему остается туберкулез. Поэтому так важно как можно раньше начать профилактику или лечение инфекции. «Пациенты [ВИЧ-позитивные] и раньше консультировались у фтизиатра, но для этого им нужно было сначала прийти в Центр СПИД, это уже значит преодолеть свой какой-то внутренний барьер, дальше мы их направляли к фтизиатрам в туберкулезную службу. Кто-то дошел, кто-то не дошел – потерялся по дороге. Поэтому и было принято решение открыть этот кабинет на территории Центра СПИД. Сейчас до фтизиатра из 10 человек 8 точно доходят. Раньше это было 2-3 человека. Они могли дойти через 2-3 месяца, а время упускается. Временной промежуток очень важен».
Елена Аксенова отмечает, что улучшение показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией и туберкулезом в регионе – результат большой межведомственной работы, которая включает и эффективное взаимодействие двух служб – фтизиатрической и инфекционной. «Тем самым снижается осложнения и той, и другой инфекции. Естественно, увеличивается продолжительность и качество жизни людей, живущих с ВИЧ. Пациент, получая современные препараты, контролируемое лечение, находясь под наблюдением обеих служб, становится безопасным полноценным членом общества, может вести обыкновенную социальную жизнь: учиться, работать, заводить семью, рожать здоровых детей».
Также замминистра подчеркивает, что и ВИЧ-инфекция, и туберкулез достаточно давно перестали ассоциироваться с социальным неблагополучием. Поэтому раз в год каждому важно проверить свое здоровье. Проще всего это сделать во время диспансеризации или профосмотра.
Фото: zdrav.nso.ru
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