Новосибирских пациентов будут идентифицировать при помощи цифрового браслета

Новосибирская областная больница внедряет технологию идентификации пациента с помощью цифрового браслета, пишет НДН.инфо со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава. В ведомстве отметили, что Областной перинатальный центр — первое подразделение больницы, где начала работать система двойной идентификации пациентов.

«Процедура выглядит следующим образом: в приемном отделении перинатального центра данные паспорта пациентки заносятся в бумажную историю болезни и электронную медицинскую систему. Затем здесь же на принтере распечатывается идентификационный браслет, который надевается на руку пациентки, а цифровые браслеты новорождённых крепятся на кроватки и кувезы, в которых лежат малыши», — пояснил начальник отдела информационных технологий ГНОКБ Александр Сергеевич Пронин.

Браслет нужен для того, чтобы пациент получил только то лечение, ту процедуру, которые ему показаны. «Браслет представляет собой узкую полоску пластика очень тонкого и при этом очень прочного, который не чувствуется на руке, не мешает движениям, в нём можно принимать душ, — рассказали в минздраве. — На браслете нанесены фамилия, имя, отчество пациента и два штрих-кода. Первый штрих-код – это номер электронной истории болезни пациента, второй — номер его электронной амбулаторной карты. В истории болезни отражается вся информация о лечении, которое пациент проходит в стационаре, а в амбулаторной карте — результаты диагностики».