В Новосибирске увеличивают финансирование на борьбу с ВИЧ-инфекцией

В Новосибирске состоялась научно-практическая конференция «Реализация мер по противодействию ВИЧ-инфекции в Сибирском федеральном округе».

Специалисты сибирских регионов под председательством главного внештатного специалиста по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Российской Федерации Алексея Мазуса обсуждают текущую работу в рамках плана реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. «Я надеюсь, что это мероприятие позволит каждому региону округа приблизить те индикаторы реализации стратегии, которые у нас намечены, перевыполнить определенные показатели, которые заложены», — обратился к участникам конференции Алексей Мазус.

С приветствием к участникам конференции также обратился заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. «Проведение таких крупных научных мероприятий по данной теме в Новосибирске стало уже доброй традицией и, безусловно, мы видим эффект от таких встреч. Это и обмен опытом, и обсуждение решения таких актуальных проблем как коинфекция – ВИЧ+туберкулез, особенности COVID-19 пациентов с ВИЧ, вакцинация пациентов с ВИЧ», — подчеркнул замгубернатора.

Главный специалист по ВИЧ-инфекции в СФО Лариса Позднякова рассказала, что в Сибирском федеральном округе достигнуты основные целевые показатели государственной стратегии: охват населения медицинским освидетельствованием, охват диспансерным наблюдением и АРВ терапией.

Тенденция к снижению числа новых случаев ВИЧ-инфекции сохраняется в Сибири с 2016 года. По сравнению с доковидным периодом 2019 года количество заболевших в 2022 году уменьшилось в 1,8 раза. Показатель заболеваемости составил 70,6 на 100 тысяч населения. В 2021 году он составлял 71,9. Однако заболеваемость ВИЧ-инфекцией в СФО по-прежнему превышает среднероссийские данные в 1,6 раза.

Также по СФО, в целом, снижается показатель смертности, связанной с ВИЧ-инфекцией: с 21,7 на 100 тысяч населения в 2021 году до 18,9 — в 2022 году.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова привела данные подтверждающие, что в регионе также фиксируют устойчивую положительную тенденцию по основным показателям. Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией снижается, при том, что охват населения тестированием на ВИЧ увеличивается. В 2022 году показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Новосибирской области — 47,7 на 100 тысяч населения. В 2020 году он составлял 63, в 2021 – 61,8. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ в прошлом году – 33,2%, в 2020 году – 31,2%, в 2021 году – 29,8%.

Смертность от ВИЧ-инфекции также снижается. В 2022 году этот показатель в Новосибирской области составил 16,6 на 100 тысяч населения. В 2021 году – 17, в 2020 – 24,2.

В регионе увеличивается как охват диспансерным наблюдением больных ВИЧ-инфекцией (86,5% к 1 января 2023 года), так и охват больных антиретровирусной терапией (85,2% к 1 января 2023 года). «Сегодня основной упор делается также на качество лечения и профилактику «отрывов» от АРВТ. В Центре СПИД расширен штат психологов, функционирует система низкопороговых кабинетов, где работают равные консультанты, сформирована мобильная бригада (врач, фельдшер или медсестра, психолог), которая выезжает к маломобильным пациентам», — отметила Елена Аксенова.

Замминистра подчеркнула, что правительство Новосибирской области в 2023 году увеличило финансирование на борьбу с ВИЧ-инфекцией. На закупку АРВТ (антиретровирусная терапия), диагностических тест-систем и препаратов для профилактики профессионального инфицирования ВИЧ выделено 262 млн. рублей. В прошлом году объем регионального финансирования на эти цели составил 182 млн. рублей.