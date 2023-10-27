В Новосибирской области снизилась летальность от инсультов

Замминистра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина рассказала на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с инсультом, о развитии системы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в Новосибирской области.

В течение последних лет особое внимание в системе здравоохранения Новосибирской области уделялось повышению качества и доступности медицинской помощи населению для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, обеспечению медицинских организаций квалифицированными медицинскими кадрами, внедрению современных технологий. Как отметила Лада Шалыгина, хорошую основу для повышения эффективности здравоохранения в этом направлении создал национальный проект «Здравоохранение», реализующийся с 2019 года. Благодаря его мероприятиям в 2023 году даже по сравнению с доковидным 2019 годом в регионе наблюдается снижение показателей летальности от инсультов.



С 2019 года в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» минздрав региона начал активно развивать систему региональных сосудистых центров (РСЦ), приближающих высокоспециализированную медицинскую помощь к пациенту, а также первичных сосудистых отделений (ПСО) по всей территории области. Дополнительные возможности по улучшению доступности медпомощи дала работа по переоснащению ПСО.



«Так, в прошлом году первичное сосудистое отделение на базе городской клинической больницы № 2 было дооснащено до регионального сосудистого центра. В этом году открываем еще два сосудистых центра на базе первичных отделений: в городской клинической больнице № 34 и по поручению губернатора – в Карасукской центральной районной больнице. Таким образом на территории области к концу 2023 года полноценно будут функционировать 9 РСЦ и 9 ПСО», – отметила она.



С начала реализации нацпроекта для переоснащения и дооснащения РСЦ и ПСО в регионе уже приобретено более 900 единиц медицинского оборудования, отмечается увеличение показателей использования высокотехнологических методов лечения инсульта.



Особый акцент Лада Шалыгина сделала на важности первичной профилактики инсульта, ранней диагностики, для этого в регионе есть все возможности. «Самое главное – не допускать сосудистых катастроф, а для этого необходима своевременная диагностика, лечение и наблюдение сердечно-сосудистых заболеваний, ведение здорового образа жизни», – подчеркнула она.