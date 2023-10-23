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В Новосибирской области в два раза повысилась доступность терапевтов

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Благодаря чему удалось добиться таких результатов, обсудили на выставке-форуме «Здравоохранение Сибири-2023».

pixabay.com

Новосибирские результаты пилотного проекта, предполагающего бригадную модель работы терапевтического участка, обсудили организаторы здравоохранения в заключительный день масштабной выставки-форума «Здравоохранение Сибири-2023».

С февраля 2023 года в нашем регионе три поликлиники участвуют в федеральном пилоте «Внедрение технологий бережливого производства в работу участковой службы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению». По одному терапевтическому участку в каждой медорганизации работают по новой – бригадной модели. Прием врача и медицинской сестры разделен.

Рутину, не требующую непосредственного участия терапевта, например, доврачебный прием, работу с диспансерными пациентами, выписку из амбулаторных карт, ведение документации – берет на себя медсестра. Также часть функций выполняет регистратор – по направлению врача записывает пациента к другим специалистам или на исследования. Четкое распределение функционала между сотрудниками участковой бригады повысило доступность терапевтов для пациентов в два раза.

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