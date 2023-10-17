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Здравоохранение

Болельщицы «Сибири» проверили свое здоровье перед матчем любимого хоккейного клуба

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До начала игры женщинам предложили сделать маммографию — на парковке перед новым ЛДС работал передвижной маммограф.

Новосибирский минздрав подвел итоги акции, посвященной Всемирному Дню борьбы с раком молочной железы. Она прошла в минувшую пятницу перед матчем с магнитогорским «Металлургом».

До начала матча болельщицам предложили сделать маммографию – на парковке перед стадионом работал передвижной маммограф. Обследование прошли 44 женщины.

Также перед матчем по поводу новообразований кожи болельщиков консультировал дерматолог — 30 человек прошли обследование у специалиста областного кожвендиспансера. Еще 77 болельщиков сделали скрининг на выявление факторов риска онкологических и других неинфекционных заболеваний в Центре здоровья.

Интерактивные информационные зоны, где рассказывали о профилактике, в том числе учили женщин правилам самообследования молочной железы, посетили около 1000 человек.

Перед матчем со сцены выступил главный онколог Новосибирской области Сергей Фурсов. Он рассказал о заболеваемости раком молочной железы в регионе, о наследственном факторе этой опухоли, о новейших методиках ее диагностики и лечения.

«Спасибо всем, кто принял участие в организации данной акции на этой прекрасной ледовой арене. Привлекая внимание к проблеме рака молочной железы столь масташабно мы, тем самым, еще раз акцентируем внимание на том, как важно вовремя проходить диагностику, чтобы не запустить заболевание и выявить его на ранних стадиях»,— подчеркнул Сергей Фурсов.

Фото: zdrav.nso.ru

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