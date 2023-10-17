Болельщицы «Сибири» проверили свое здоровье перед матчем любимого хоккейного клуба

Также перед матчем по поводу новообразований кожи болельщиков консультировал дерматолог — 30 человек прошли обследование у специалиста областного кожвендиспансера. Еще 77 болельщиков сделали скрининг на выявление факторов риска онкологических и других неинфекционных заболеваний в Центре здоровья.

Интерактивные информационные зоны, где рассказывали о профилактике, в том числе учили женщин правилам самообследования молочной железы, посетили около 1000 человек.