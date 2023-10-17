В Новосибирской области открылась крупнейшая медицинская выставка-форум «Здравоохранение Сибири»

Масштабные встречи медиков, учёных, представителей органов власти и медицинского бизнеса на серьёзной площадке форума станут хорошей традицией и будут способствовать совместной проработке наиболее эффективных решений самых актуальных задач развития медицины в России, уверен губернатор Андрей Травников.

«Впервые за 9 лет проходит выставка-форум, посвящённая здравоохранению в Сибири, – напомнил губернатор. – Это мероприятие актуально, потому что Сибирь, хоть она и объединённая, но большая и очень разная. Безусловно, национальный проект «Здравоохранение», который по инициативе президента России реализуется уже шестой год, в чём-то уравнивает наши подходы, но, тем не менее, построение системы здравоохранения, организация медицинской помощи, расставление приоритетов у каждого региона свои. Многообразие опыта позволяет увидеть, у кого лучше результаты, что у кого можно перенять и, может быть, «подтянуть» свои системы. Но то, что обмен опытом и координация абсолютно необходимы и полезны – в этом уверены все, и я надеюсь, что выставка-форум «Здравоохранение Сибири» впредь не будет иметь таких больших перерывов и получит продолжение в 2024 году.