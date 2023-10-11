В Новосибирской области начали работу низкопороговые медкабинеты

В регионе расширяют сеть кабинетов для экспресс-тестирования на ВИЧ и сопровождения ВИЧ-инфицированных пациентов.
В Бердске и Искитиме (Новосибирская область) заработали кабинеты низкопорогового доступа на базе межрайонных кабинетов медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам.
Руководитель Центра СПИД инфекционной больницы Дмитрий Капустин напоминает, что в Новосибирске уже работают три низкопороговых кабинета. В прошлом году их сотрудники провели 4 тысячи консультаций, маломобильным пациентам обеспечили 742 доставки АРВ терапии на дом, организовали 210 трансферов таких пациентов до поликлиники центра. Провели 63 группы поддержки для людей, живущих с ВИЧ. Разыскали и убедили начать лечение 97 пациентов, которые после постановки диагноза по какой-то причине не встали на учет.
«Охват тестированием, особенно людей из групп высокого риска, раннее выявление инфекции, раннее начало лечения, диспансерное наблюдение, приверженность лечению – эти меры эффективно позволяют снизить темпы распространения ВИЧ-инфекции. Напомню, что риск заразиться ВИЧ от человека, который на антиретровирусной терапии достиг неопределяемой вирусной нагрузки очень мал», – подчеркивает Дмитрий Капустин.
Низкопороговый сервис организован во взаимодействии с НКО — в дополнение к стандартной медицинской помощи в таких кабинетах можно анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ; специально обученные консультанты сопровождают пациентов с момента выявления инфекции, а также проводят профилактическую работу с людьми, подверженными высокому риску заражения.
Денис Камалдинов, руководитель общественной организации «Гуманитарный проект», объясняет, что низкопороговый кабинет делает вхождение человека в систему здравоохранения более комфортным и помогает сохранить приверженность лечению. «НКО со своей стороны привносит социальное сопровождение для тех людей, кто был в зоне риска, кто уже ВИЧ-позитивен, – отмечает Денис Камалдинов. – Консультирование поможет им быстрее узнать о своем диагнозе, начать терапию или возобновить ее тем, кто бросил. Также у них есть возможность получать социальную поддержку в виде продуктовых наборов и сопровождения в случае тяжелого течения заболевания».
В Новосибирской области, в том числе благодаря работе низкопороговых кабинетов, растет охват диспансерным наблюдением и лечением. Так в 2020 году под диспансерным наблюдением находились 82,6% пациентов с ВИЧ, сейчас – 88,3%. АРВТ получали 80,4% из них, сейчас – уже 87,6%.
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