В Новосибирской области начали работу низкопороговые медкабинеты

Низкопороговый сервис организован во взаимодействии с НКО — в дополнение к стандартной медицинской помощи в таких кабинетах можно анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ; специально обученные консультанты сопровождают пациентов с момента выявления инфекции, а также проводят профилактическую работу с людьми, подверженными высокому риску заражения.



Денис Камалдинов, руководитель общественной организации «Гуманитарный проект», объясняет, что низкопороговый кабинет делает вхождение человека в систему здравоохранения более комфортным и помогает сохранить приверженность лечению. «НКО со своей стороны привносит социальное сопровождение для тех людей, кто был в зоне риска, кто уже ВИЧ-позитивен, – отмечает Денис Камалдинов. – Консультирование поможет им быстрее узнать о своем диагнозе, начать терапию или возобновить ее тем, кто бросил. Также у них есть возможность получать социальную поддержку в виде продуктовых наборов и сопровождения в случае тяжелого течения заболевания».



В Новосибирской области, в том числе благодаря работе низкопороговых кабинетов, растет охват диспансерным наблюдением и лечением. Так в 2020 году под диспансерным наблюдением находились 82,6% пациентов с ВИЧ, сейчас – 88,3%. АРВТ получали 80,4% из них, сейчас – уже 87,6%.