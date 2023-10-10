Новосибирские медучреждения получили 66 новых автомобилей

«У службы скорой медицинской помощи и в областном центре, и в самых удаленных районах нашего региона должны быть современные, хорошо оснащенные, комфортные машины», — сказал во время вручения ключей врио замгубернатора Сергей Нелюбов.
Врио заместителя Губернатора Сергей Нелюбов вручил ключи от 17 машин скорой помощи представителям центральных районных и городские больниц Новосибирской области. 49 автомобилей Lada Granta предназначены новосибирским поликлиникам.
Сергей Нелюбов подчеркнул, что правительство региона ведет планомерную работу по обновлению парка автомобилей скорой помощи. За пять лет – с 2018 по 2022 – служба за счет областного и федерального бюджетов получила 226 единиц специализированного автотранспорта. До конца года, помимо этих 17 машин скорой медицинской помощи, поступят еще 30 автомобилей.
«У службы скорой медицинской помощи и в областном центре, и в самых удаленных районах нашего региона должны быть современные, хорошо оснащенные, комфортные машины – от этой составляющей напрямую зависит спасение жизней жителей Новосибирской области. правительство региона делает все возможное, чтобы парк автомобилей скорой помощи своевременно обновлялся. От всей души поздравляю с этим событием врачей, фельдшеров, водителей. Обновление автомобильного парка накануне сезонного подъема заболеваемости ОРВИ, когда неизбежно вырастет количество обращений в поликлиники и скорую помощь, безусловно, поможет вам в вашем непростой, но очень важном труде», – отметил врио замгубернатора.
17 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» отправятся в Бердск, Обь, Линево, Кольцово, Искитимский, Баганский, Карасукский, Колыванский, Кочковский, Куйбышевский, Кыштовский, Северный, Сузунский, Убинский и Черепановский районы.
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