Новосибирцам будут активнее оказывать медико-психологическую помощь

С 1 июня этого года на территории области для жителей открыто 54 кабинета медико-психологического консультирования в медорганизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в центральных районных (городских) больницах. На 1 октября в районах Новосибирской области открыто и действует 28 кабинетов МПК, на территории Новосибирска – 26 кабинетов. В Новосибирске планируется открыть ещё 8 таких кабинетов.



Андрей Травников отметил: «Для того чтобы нашим землякам не пришлось пользоваться услугами мощной системы психиатрической помощи, очень важно своевременно проводить диагностирование, вести консультации и обеспечивать профилактику со стороны психологов и психотерапевтов. Особенно это важно сегодня в отношении такого специфического явления, как посттравматический синдром. Просьба ко всем профильным специалистам, органам власти в муниципалитетах – принять информацию к сведению и использовать её в работе. Если наши коллеги на местах почувствуют нехватку в специалистах-психологах и психотерапевтах, мы можем эту задачу решить путём дополнительного обучения действующих специалистов в районах и городах», – подчеркнул губернатор.



Для направления участников специальной военной операции и членов их семей на получение психологической помощи и поддержки минздравом разработана памятка по вопросам медицинской и психологической помощи при посттравматических стрессовых расстройствах.



Сегодня структура психиатрической службы минздрава Новосибирской области состоит из: скорой психиатрической помощи, в которую входят психиатрические бригады СМП; амбулаторной службы, в которую входят диспансерные отделения ГНКПБ №3, НОДКПНД, КДП №2; дневных стационаров в ГНКПБ №3, НОДКПНД; 12 межрайонных психиатрических кабинетов; 3 психиатрических стационаров, расположенных в ГНКПБ №3, НОПБ №6, Новосибирской ПБСТИН МЗ РФ.