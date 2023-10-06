В новосибирском наукограде Кольцово откроют больницу на 350 мест

В ближайшие пять лет в Кольцово (Новосибирская область) построят больницу на 350 мест, пишет НДН.инфо. Об этом в ходе пресс-конференции с журналистами сообщил глава наукограда Николай Красников.

«Кольцово — медицинский наукоград. Наша больница достаточно прилично выглядит, хорошо себя зарекомендовала и в пандемию, но это все-таки районный уровень. Но если мы говорим о СКИФе и о центре международного притяжения, безусловно, ставим вопрос и нового уровня здравоохранения. Запланировано строительство медцентра на 350 коек», — отметил господин Красников.

Мэр сообщил, что сейчас идет подготовка техзадания для создания объекта. Строительство планируется при поддержке федерального и регионального бюджетов.