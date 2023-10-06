18+
  • Здоровье
  • Здравоохранение
  • News
Здравоохранение

В новосибирском наукограде Кольцово откроют больницу на 350 мест

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

О предстоящем строительстве медицинского центра сообщил мэр наукограда Николай Красников.

pixabay.com

В ближайшие пять лет в Кольцово (Новосибирская область) построят больницу на 350 мест, пишет НДН.инфо. Об этом в ходе пресс-конференции с журналистами сообщил глава наукограда Николай Красников.

«Кольцово — медицинский наукоград. Наша больница достаточно прилично выглядит, хорошо себя зарекомендовала и в пандемию, но это все-таки районный уровень. Но если мы говорим о СКИФе и о центре международного притяжения, безусловно, ставим вопрос и нового уровня здравоохранения. Запланировано строительство медцентра на 350 коек», — отметил господин Красников.

Мэр сообщил, что сейчас идет подготовка техзадания для создания объекта. Строительство планируется при поддержке федерального и регионального бюджетов.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: