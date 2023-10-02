В Новосибирской области заработал первый кабинет по профилактике и диагностике туберкулеза у ВИЧ-инфицированных

Развитие региональной противотуберкулезной службы и повышение эффективности работы по профилактике и лечению туберкулеза и ВИЧ-инфекции в районах области обсудили в правительстве региона на заседании межведомственного совета по проблемам ВИЧ/СПИД в Новосибирской области под председательством врио первого заместителя губернатора Юрия Петухова.

Как отметила главный внештатный специалист фтизиатр министерства здравоохранения региона, главный врач Государственной областной Новосибирской клинической туберкулезной больницы Анна Пятибратова, благодаря реализации утвержденной правительством региона госпрограммы «Развитие здравоохранения» в регионе отмечается устойчивая тенденция по улучшению ситуации с туберкулезом. «До 2021 года наблюдался ежегодный активный прирост доли ВИЧ-инфицированных среди впервые регистрируемых больных туберкулезом. По итогам 2022 года доля таких пациентов стала меньше, как среди впервые регистрируемых, так и среди контингентов, состоящих на диспансерном учете. Для поддержания и укрепления этой позитивной тенденции требуется дальнейшая активная работа», – отметила она.

В регионе проводится большая работа по профилактике туберкулёза у ВИЧ-инфицированных. Специалистами ведется активное взаимодействие с противотуберкулезной службой, в сентябре текущего года на базе поликлиники «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница № 1» открыт специализированный кабинет для профилактики и ранней диагностики туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией. Увеличивается охват населения, в том числе, пациентов с ВИЧ, флюорографическими обследованиями на базе амбулаторно-поликлинического звена, расширен охват химиопрофилактики туберкулеза пациентов с использованием препаратов с доказанной эффективностью.