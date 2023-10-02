В Новосибирской области заработал первый кабинет по профилактике и диагностике туберкулеза у ВИЧ-инфицированных

Специальный кабинет открыт на базе «Центра по профилактике и борьбе со СПИД» Городской инфекционной клинической больницы №1.
Развитие региональной противотуберкулезной службы и повышение эффективности работы по профилактике и лечению туберкулеза и ВИЧ-инфекции в районах области обсудили в правительстве региона на заседании межведомственного совета по проблемам ВИЧ/СПИД в Новосибирской области под председательством врио первого заместителя губернатора Юрия Петухова.
Как отметила главный внештатный специалист фтизиатр министерства здравоохранения региона, главный врач Государственной областной Новосибирской клинической туберкулезной больницы Анна Пятибратова, благодаря реализации утвержденной правительством региона госпрограммы «Развитие здравоохранения» в регионе отмечается устойчивая тенденция по улучшению ситуации с туберкулезом. «До 2021 года наблюдался ежегодный активный прирост доли ВИЧ-инфицированных среди впервые регистрируемых больных туберкулезом. По итогам 2022 года доля таких пациентов стала меньше, как среди впервые регистрируемых, так и среди контингентов, состоящих на диспансерном учете. Для поддержания и укрепления этой позитивной тенденции требуется дальнейшая активная работа», – отметила она.
В регионе проводится большая работа по профилактике туберкулёза у ВИЧ-инфицированных. Специалистами ведется активное взаимодействие с противотуберкулезной службой, в сентябре текущего года на базе поликлиники «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница № 1» открыт специализированный кабинет для профилактики и ранней диагностики туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией. Увеличивается охват населения, в том числе, пациентов с ВИЧ, флюорографическими обследованиями на базе амбулаторно-поликлинического звена, расширен охват химиопрофилактики туберкулеза пациентов с использованием препаратов с доказанной эффективностью.
В целях исполнения поручения президента РФ по борьбе с туберкулезом в Новосибирской области, а также выполнения рекомендаций экспертов Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ в регионе системно реализуются целый комплекс мероприятий.
Разработан алгоритм маршрутизации пациентов при проведении флюорографического обследования и проект «дорожной карты» по совершенствованию системы оказания фтизиатрической помощи и укреплению материально-технической базы противотуберкулезных медицинских организаций. На базе «Туберкулезная больница № 2» организован дневной стационар, налажено проведение телемедицинских консультаций с врачами медицинских организаций региона и федеральными центрами, приобретено оборудование для клинико-диагностической лаборатории, организовано видеоконтролируемое лечение в диспансерных отделениях ГБУЗ НСО «ГОНКТБ» для формирования приверженности к лечению и обеспечения доступности медицинской помощи, а также другие мероприятия.
Особое внимание участники совещания уделили рассмотрению мер по дальнейшему повышению эффективности диагностики и лечения туберкулеза, в особенности в районах области и отдаленных населенных пунктах, мерам по привлечению к лечению немотивированных пациентов, а также использования возможностей Новосибирского научно-исследовательского института туберкулёза для совершенствования противотуберкулезной помощи населению области. Отдельными вопросами были рассмотрены текущие меры и задачи по противодействию ВИЧ-инфекции в регионе, а также опыт некоммерческих организаций для этой работы в районах области.
По итогам заседания Юрий Петухов поручил профильным органам усилить работу по профилактике и диагностике туберкулеза и ВИЧ, особый акцент сделать на мероприятиях в районах Новосибирской области, а также расширить участием в этой работе некоммерческих организаций.
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