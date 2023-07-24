В Новосибирске женщина родила во время планового приема акушера-гинеколога

Стремительные роды приняли медики женской консультации поликлиники № 22. В начале июля беременная женщина пришла на прием в женскую консультацию на Зорге, где наблюдалась. Акушер-гинеколог Анна Конева рассказывает, что это был плановый визит на сроке 36 недель. Женщину отправили на КТГ (кардиотокография – метод оценки функционального состояния плода).

Во время процедуры женщина пожаловалась на боли, медики сразу поняли, что это полноценные схватки. «Периодичность [болей] появилась. Не просто так заболел живот и процесс пошел, а периодичность, как положено [в активной фазе родов]», — вспоминает акушерка Ирина Власова.

Сотрудники консультации вызвали скорую помощь, но роды оказались настолько стремительными, что ребенок успел родиться, пока ехала неотложка. «Мы сдвинули две кушетки, одноразовые пеленки у нас есть в наличии, — объясняет акушерка Юлия Цвиченко —Все это быстро, потому что мы поняли, что уже идут и схватки, и потуги. Почти сразу отошли воды, и тут же стала врезаться головочка».

Роды принимали две акушерки и врач акушер-гинеколог. Волновались. 36 недель — беременность недоношенная, на КТГ было видно, что ребенок страдает внутриутробно.

«Я здесь 30 лет работаю, — рассказывает Ирина Власова, — я не слышала, что где-то [в поликлинике] принимались роды, а это еще и нам предстояло, тут мы ужаснулись. Девчушка родилась, мы ее похлопали, потрогали, она ручки вскинула, порозовела и, когда перерезали пуповину, – у нас же есть стерильные ножницы в манипуляционной — раскричалась нам на удовольствие. Это не описать, конечно».

Весь процесс занял около получаса. В 19:15 женщину направили на КТГ, а в 19:47 роды уже благополучно завершились.

Специальные детские весы в женских консультациях не предусмотрены, новорожденную взвесили на обычных. «Сначала я с ней на руках на весы встала, а потом без нее. Разница получилась 2 100 граммов», — рассказывает Анна Конева.

Медикам скорой помощи осталось убедиться, что мама с младенцем в порядке и увезти их в роддом. Через несколько дней женщину выписали, а девочку перевели в детскую больницу — набирать вес. В прошлую пятницу врачи разрешили забрать малышку домой.