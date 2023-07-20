Скорой помощи Новосибирска купили аппараты для сердечно-легочной реанимации за 42 миллиона рублей

«Все, кто хоть раз в жизни делал непрямой массаж сердца, знает, насколько это тяжелый физически процесс. Я работал в больнице скорой медицинской помощи и на своем опыте знаю – через две минуты интенсивной работы врачу требуется замена. Сегодня мы передаем эти приборы реаниматологам, и я надеюсь, что сегодня они уже начнут приносить пользу жителям Новосибирской области», – подчеркнул министр.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич объясняет, что современный аппарат сердечно-легочной реанимации не только освобождает руки врача и позволяет ему одновременно с непрямым массажем сердца проводить другие медицинские манипуляции, с таким устройством пациента можно перемещать. «Проведение ручного непрямого массажа сердца исключает транспортировку пациента. Там, где его начали, там и необходимо завершить. Даже если это произошло в машине скорой помощи, автомобиль вынужден остановиться, пока проводятся реанимационные мероприятия. Если мы заменяем человека на механический аппарат, мы можем транспортировать пациента из квартиры по лестнице, из подъезда в автомобиль, из автомобиля – на каталку приемного покоя, до момента передачи реаниматологам стационара. Все это повысит выживаемость пациентов с остановкой сердца».