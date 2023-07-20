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Скорой помощи Новосибирска купили аппараты для сердечно-легочной реанимации за 42 миллиона рублей

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Теперь такой аппарат есть в каждом реанимобиле города.

18 автоматических устройств непрямого массажа сердца передал реаниматологам скорой медицинской помощи министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Высокотехнологичные устройства облегчат работу врачей и позволят эффективнее оказывать помощь тяжелым пациентам.

18 аппаратов непрямого массажа сердца – для всех 18-ти реанимобилей Новосибирска купили за счет бюджета региона. Их общая стоимость более 42 миллионов рублей. Константин Хальзов отмечает — покупка оборудования – просьба руководства станции скорой помощи. Инициативу медиков поддержал комитет по здравоохранению законодательного собрания региона.

«Все, кто хоть раз в жизни делал непрямой массаж сердца, знает, насколько это тяжелый физически процесс. Я работал в больнице скорой медицинской помощи и на своем опыте знаю – через две минуты интенсивной работы врачу требуется замена. Сегодня мы передаем эти приборы реаниматологам, и я надеюсь, что сегодня они уже начнут приносить пользу жителям Новосибирской области», – подчеркнул министр.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич объясняет, что современный аппарат сердечно-легочной реанимации не только освобождает руки врача и позволяет ему одновременно с непрямым массажем сердца проводить другие медицинские манипуляции, с таким устройством пациента можно перемещать. «Проведение ручного непрямого массажа сердца исключает транспортировку пациента. Там, где его начали, там и необходимо завершить. Даже если это произошло в машине скорой помощи, автомобиль вынужден остановиться, пока проводятся реанимационные мероприятия. Если мы заменяем человека на механический аппарат, мы можем транспортировать пациента из квартиры по лестнице, из подъезда в автомобиль, из автомобиля – на каталку приемного покоя, до момента передачи реаниматологам стационара. Все это повысит выживаемость пациентов с остановкой сердца».

Чаще всего причина остановки сердца – электрическая нестабильность миокарда, то есть инфаркт и предынфарктные состояния. За одну смену реанимационная бригада сталкивается с такими ситуациями до трех раз. Снижение смертности от болезней системы кровообращения и летальности от инфаркта миокарда – одна из приоритетных задач проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Фото: минздрав Новосибирской области

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