Паллиативная служба Новосибирской области получила ключи от новых внедорожников

Передавая ключи от пяти автомобилей медорганизациям, в которых созданы выездные бригады, глава регионального минздрава Константин Хальзов подчеркнул, что медицинская помощь неизлечимым больным в последние годы – один из приоритетов здравоохранения.

«Мы развиваем паллиативную службу как для взрослых, так и для детей. Практика показала, что очень востребована именно патронажная служба, чтобы выезжать к пациентам домой. Сегодня мы понимаем, что не всем [паллиативным больным] требуется стационарная медицинская помощь. [Только] за последние полгода — почти 14 тысяч выездов сделали паллиативные бригады».