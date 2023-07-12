Паллиативная служба Новосибирской области получила ключи от новых внедорожников

Машины предназначены для выезда на дом к неизлечимо больным пациентам.
Передавая ключи от пяти автомобилей медорганизациям, в которых созданы выездные бригады, глава регионального минздрава Константин Хальзов подчеркнул, что медицинская помощь неизлечимым больным в последние годы – один из приоритетов здравоохранения.
«Мы развиваем паллиативную службу как для взрослых, так и для детей. Практика показала, что очень востребована именно патронажная служба, чтобы выезжать к пациентам домой. Сегодня мы понимаем, что не всем [паллиативным больным] требуется стационарная медицинская помощь. [Только] за последние полгода — почти 14 тысяч выездов сделали паллиативные бригады».
Новенькие полноприводные (что особенно важно для сельских территорий) «Нивы» получили больницы Барышева, Татарска, Тогучина, Черепановский филиал регионального дома ребенка и новосибирская поликлиника № 18.
Юрий Соколов, заведующий паллиативным отделением Новосибирской районной больницы № 1 в Барышево, рассказывает, что только у них работают три «детские» бригады. «У нас за шесть месяцев [этого года] было 2 149 выездов на дом к детям. Для сравнения, за весь прошлый год у нас было 2 800 выездов. Более 40 детей, которых мы наблюдаем, находятся на ИВЛ в домашних условиях. Такие пациенты требуют контроля состояния, контроля работы медицинского оборудования на регулярной основе. Это не то, что приехал к ним раз в месяц».
Всего же в Барышевском отделении пять бригад — еще две выезжают к взрослым больным. Паллиативный патронаж – это не только врач и медсестра. В зависимости от ситуации больному может понадобиться помощь психолога, анестезиолога, массажиста, дефектолога. Теперь у каждой команды есть собственная машина.
Всего в патронажной паллиативной службе региона сегодня тринадцать бригад — семь «взрослых» и шесть «детских». До конца года их будет уже девятнадцать — появятся еще три «взрослых» и три «детских». Новосибирск, Барышево, Карасук, Татарск, Тогучин, Черепаново, Куйбышев: бригады организуют в больницах и поликлиниках так, чтобы в зону ответственности каждой компактно попадали несколько районов.
Новосибирская область развивает и стационарную паллиативную помощь. Паллиативная служба появилась в регионе в 2014 году, когда в Барышево открыли взрослый стационар – 30 коек для пациентов с онкологическими заболеваниями. Сейчас в регионе действуют 6 стационаров: 87 коек для взрослых, 24 – для детей. И первый в России дневной стационар – еще 15 «взрослых» коек работают в две смены.
Количество паллиативных пациентов в Новосибирской области растет — специалисты активно выявляют тех, кому нужен особый уход и особенная помощь. В прошлом году регион приобрел 4 машины для паллиативных бригад, в 2024 году планирует купить еще 10 автомобилей.
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