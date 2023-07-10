В Новосибирской областной больнице спасли беременную женщину с инсультом

В региональный сосудистый центр облбольницы поступила 35-летняя женщина с характерными симптомами: головной болью, выраженной лицевой асимметрией, невнятной речью, неподвижностью половины тела.

После обследования стало понятно — у пациентки ишемический инсульт с большим объёмом поражения головного мозга, острейший период. При этом женщина была беременна. Срок — 26 недель.

Заведующий неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Андрей Затынко вспоминает, что состояние пациентки было тяжёлым. «Мы понимали, что инсульт ещё в процессе развития, состояние женщины будет ухудшаться, а значит, хуже будет и плоду. После суток наблюдения стало очевидно, что нарастает отёк мозга и терапевтическими мерами не обойтись. Консилиум пришёл к выводу о необходимости декомпрессионной трепанации черепа. Это был единственно возможный в данных обстоятельствах вариант, жизнеспасающая операция».

Пока хирурги выполняли операцию, анестезиологи сопровождали их работу с пациенткой и обеспечивали защиту плода от негативного воздействия наркоза. Специалисты облбольницы подчеркивают: сегодня в подобных ситуациях вопрос — кого спасать, мать или ребёнка — не стоит. Современные возможности анестезиологии позволяют сохранить обе жизни.

Мозговые катастрофы у беременных случаются не часто, в данном случае по результатам генетического исследования у пациентки обнаружили врождённую предрасположенность к повышенному тромбообразованию. «Спусковым крючком» стала беременность.

«Во время беременности свёртывающая система крови у женщин готовится к родам и предполагаемой кровопотере, поэтому запасается факторами свёртывания. При дефектах в системе может продуцироваться слишком большой объём этих веществ, они начинают «сворачивать» кровь, когда это не нужно. Иными словами, ситуация выходит из-под контроля, начинается патологическое, сверхактивное образование тромбов и, как одно из возможных следствий — ишемический инсульт», — добавляет руководитель регионального сосудистого центра № 2 Елена Танеева.

Уже через несколько дней после операции пациентке стало заметно лучше: уменьшилась степень пареза руки и ноги, нормализовалась речь. Женщина начала самостоятельно садиться и вставать с поддержкой.

На сроке 37 недель ее перевели из неврологического отделения облбольницы в областной перинатальный центр и выполнили кесарево сечение. К радости семьи и врачей, ребёнок здоров.

«Учитывая особые обстоятельства, мы нашли возможность выделить молодой маме и её мужу отдельную палату. Он ухаживал за супругой и учился ухаживать за новорождённым — пеленать, мыть. Так что из роддома в этот раз выписывались не двое, как обычно, — мама и малыш, а трое — мама, папа и их сын». — рассказывает руководитель акушерского стационара областного перинатального центра Елена Серебренникова.

Специалисты областной больницы подчёркивают, что эта победа принадлежит большой команде. В спасении женщины и малыша принимали участие неврологи, нейрохирурги, анестезиологи, реаниматологи, эндокринологи, акушеры-гинекологи, кардиологи, гематологи, лучевые диагносты.

Фото: пресс-служба Новосибирской областной клинической больницы