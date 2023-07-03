Подготовку медицинских кадров планируют усилить в Новосибирской области

Расширение сети медицинских классов в школах, развитие целевого обучения и реализацию различных мер поддержки медицинских работников, направленных на привлечение специалистов в учреждения здравоохранения, обсудили на совещании в правительстве региона, которое провел по поручению главы региона первый замгубернатора Юрий Петухов.

Участниками совещания стали руководители профильных органов власти и главные врачи всех медицинских учреждений региона. Представители медицинского сообщества обменялись опытом привлечения молодых кадров, профориентационной работы, проанализировали эффективность существующих мер поддержки обучающихся по медицинским специальностям, медицинских кадров и перспективные меры в этом направлении. Отдельным блоком были рассмотрены вопросы подготовки медицинских кадров. В частности, был представлен опыт целевой подготовки в Новосибирском государственном медицинском университете и практики подготовки кадров среднего медицинского персонала в Новосибирском медицинском колледже.



Как отметил Юрий Петухов, обеспечение квалифицированными кадрами медицинских организаций системы здравоохранения – одна из важнейших задач национального проекта «Здравоохранение». Этому направлению руководство региона уделяет особое внимание. Не смотря на укрепление кадрового состава медицинских учреждений по итогам 2022 года необходимо активизировать работу в этом направлении.



Как доложила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, положительные тенденции в укомплектованности медицинскими кадрами связаны с улучшением условий труда, строительством новых ФАПов и реализацией ряда кадровых мероприятий.



Активно реализуется профориентация, обучение и целевые программы подготовки медицинских кадров. В регионе организован 21 медицинский класс в 19 общеобразовательных организациях. С 2023 года стартовал прием по программам среднего профессионального образования по направлениям – «Лечебное дело» и «Сестринское дело». Постоянно увеличивается квота целевого приема в Новосибирском государственном медицинском университете. В настоящее время по договорам о целевом обучении в рамках квот приема обучается более 1 340 будущих специалистов (специалитет и ординатура).



Действенной мерой привлечения и закрепления молодых специалистов в сельских медицинских учреждениях является программа предоставления единовременных компенсационных выплат («Земский доктор»/«Земский фельдшер»). За 10 лет ее функционирования в регионе на работу привлечено 964 специалиста. В 2023 году привлечь на работу в сельскую местность и города с населением меньше 50 тысяч человек по ней планируется еще 125 специалистов.



В регионе осуществляются меры социальной поддержки медицинских работников: выплачивается компенсация части стоимости найма жилого помещения, компенсация за проезд на общественном транспорте медицинским работникам удаленных организаций, предоставляется единовременная денежная выплата 300 тысяч рублей врачу-специалисту при условии его трудоустройства не менее чем на три года в государственную медицинскую организацию Новосибирской области на востребованную должность из перечня регионального минздрава.



Подводя итоги совещания, первый заместитель губернатора поблагодарил его участников за активный диалог и обратил внимание на важность проведения главными врачами системной работы со студентами-медиками для привлечения молодых специалистов, использования позитивного профориентационого опыта, расширения практики медицинских классов в школах и развития института наставников на рабочих местах.