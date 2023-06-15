В Новосибирской области завершают строительство четырехэтажной поликлиники площадью более 10 тысяч «квадратов»

Завершается строительство нового корпуса поликлиники по нацпроекту «Здравоохранение» в рабочем поселке Краснообск, который возводится рядом с существующим зданием центральной районной больницы. Мощность нового медицинского учреждения – 750 посещений в смену с детским отделением на 250 посещений.

Министр строительства региона Алексей Колмаков провел инспекционное совещание на стройплощадке объекта. Он отметил, что поликлиника в Краснообске – один из наиболее крупных объектов здравоохранения, которые на сегодняшний день возводятся на территории Новосибирской области. Здание рассчитано на 750 посещений в сутки, из которых 250 предназначено для детского отделения.