В Новосибирской области завершают строительство четырехэтажной поликлиники площадью более 10 тысяч «квадратов»

В здании два блока – для взрослого и детского отделения, диагностические кабинеты, лаборатории, кабинеты профильных врачей, отделение восстановительного лечения, женская консультация и дневной стационар.
Завершается строительство нового корпуса поликлиники по нацпроекту «Здравоохранение» в рабочем поселке Краснообск, который возводится рядом с существующим зданием центральной районной больницы. Мощность нового медицинского учреждения – 750 посещений в смену с детским отделением на 250 посещений.
Министр строительства региона Алексей Колмаков провел инспекционное совещание на стройплощадке объекта. Он отметил, что поликлиника в Краснообске – один из наиболее крупных объектов здравоохранения, которые на сегодняшний день возводятся на территории Новосибирской области. Здание рассчитано на 750 посещений в сутки, из которых 250 предназначено для детского отделения.
«Четырехэтажное здание площадью более 10 тысяч квадратных метров начали строить в июле прошлого года. Строители – ООО «Бердский строительный трест» – изначально набрали очень высокий темп. Мы поддержали инициативу подрядчика, и предприняли все возможные меры по финансовому обеспечению стройки, чтобы объект был введен в эксплуатацию уже в 2023 году, на год раньше запланированных сроков. На сегодняшний день готовность здания – более 90%, и мы уверены, что до конца года для жителей Краснообска будет достроена новая поликлиника», – отметил Алексей Колмаков.
По проекту в новом здании предусмотрено два блока – для взрослого и детского отделения с отдельными входами, диагностические кабинеты, лаборатории, кабинеты профильных врачей, отделение восстановительного лечения, женская консультация и дневной стационар.
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