Медучреждения в Новосибирской области строят с опережением сроков

В ходе оперативного совещания в правительстве региона губернатор Андрей Травников заслушал доклад министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова о модернизации первичного звена. Министр подвёл промежуточные итоги реализации мероприятий региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы».

Андрей Травников, обращаясь к главам муниципалитетов, подчеркнул: «То, во что ещё несколько лет назад сложно было поверить, сегодня – реальность. Строительство новых объектов в большом количестве и масштабах нам удалось осуществить как благодаря поддержке и инициативе президента России Владимира Путина, так и благодаря тому, что мы к этому готовились заранее – готовили строительные проекты, с которыми вошли в федеральную программу и смогли ускорить реализацию строек. Не менее важная задача – кадровая. Что касается укомплектованности кадрами, обращу внимание на жилищный вопрос. Несколько лет назад мы возобновили программу строительства служебного жилья для бюджетников. В первую очередь мы стараемся закрепить на местах специалистов-медиков и педагогов. Я уже не раз говорил главам муниципалитетов – стройте больше, деньги мы найдём», – подчеркнул губернатор.

Также Андрей Травников рекомендовал готовить новые площадки, разрабатывать ПСД новых объектов, чтобы по максимуму участвовать в федеральной программе развития первичного звена, продлеваемой Правительством России и после 2025 года.

Константин Хальзов заверил, что сегодня значительно улучшена ситуация с кадрами: «Динамика положительная, и те, кто работает в частных медорганизациях, переходят в наши. Второе – сегодня целенаправленно готовятся средний медперсонал и врачи в НГМУ и медколледже. В этом году впервые в колледже проводится целевой набор – 700 мест, и студенты этого года будут прикреплены на работе по целевому набору. Таким образом, наши учреждения будут максимально насыщены профильными специалистами. Плюс – показатели программы «Земский доктор» у нас за 2022 год были самыми высокими за все последние годы», – отметил министр.