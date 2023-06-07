Замгубернатора Юрий Петухов проконтролировал ход строительства новосибирских амбулаторий

Особое внимание на выездном совещании было уделено мерам и решениям, необходимым для их скорейшего завершения.
Национальный проект «Здравоохранение» в этом году улучшит медицинское обслуживание для тысяч семей, живущих в Новосибирском районе области. В 2023 году здесь строится целый ряд новых объектов первичного звена, в том числе амбулаторий. Выполнение работ на двух из них – в поселках Мичуринский и Кудряшовский – проинспектировал первый заместитель Губернатора Юрий Петухов.
В ходе выездного совещания руководители региональных минздрава и минстроя Константин Хальзов и Алексей Колмаков, представители подрядных организаций, а также ГБУЗ НСО «НКЦРБ», в структуру которого войдут амбулатории, доложили первому заместителю губернатора о темпах реализации строительных работ. Участники совещания на месте предметно обсудили все вопросы, связанные со строительством объектов, особое внимание было уделено мерам и решениям, необходимым для их скорейшего завершения. Амбулатории должны быть закончены в ближайшее время.
Врачебная амбулатория в поселке Мичуринский Новосибирского района обслуживает жителей поселков Элитный, Юный Ленинец, Мичуринский в общей сложности – порядка 7 тысяч человек. Мощность существующих помещений амбулатории, расположенных в здании администрации Мичуринского сельсовета, рассчитана на 65 посещений в смену. Ввод нового здания позволит нарастить мощность до 100 посещений в смену. В настоящее время работы выполнены более чем на 60%. Завершено возведение коробки здания, кровли, выполнены фасадные работы, ведутся работы по сооружению вентиляции и других инженерных систем.
В здании будут разделены потоки приема детей и взрослых, организована открытая регистратура с картохранилищем, клинико-диагностическая лаборатория. В составе детского отделения предусмотрены кабинеты врача педиатра, доврачебного приема, прививочный кабинет с помещением картотеки, процедурный кабинет, санитарная комната, колясочная. В составе взрослого отделения – кабинеты врача терапевта, стоматолога, акушера-гинеколога, прививочный кабинет с помещением картотеки, дневной стационар с палатами на 2 и 3 койки, процедурной, клиническая лаборатория, физиотерапевтический кабинет, кабинеты ЭКГ и неотложной помощи.
Новое здание врачебной амбулатории в поселке Кудряшовский также рассчитано на 100 посещений в смену. После ввода объекта в эксплуатацию, медицинские услуги здесь будут получать более семи тысяч жителей быстрорастущего поселка. Здесь работы завершены более чем на 80%. Сейчас более чем на 78% закончена внутренняя отделка здания, активно идут работы по инженерным сетям. Подрядчик в ближайшее время будет готов приступить к благоустройству прилегающей территории.
По итогам совещания Юрий Петухов поручил руководителям министерств строительства и министерства здравоохранения Новосибирской области создать все условия для скорейшего ввода данных объектов первичного звена, представить ему до конца недели догоночный график по каждому из объектов, а выполнение графика работ – держать на ежедневном контроле.
Фото: nso.ru
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