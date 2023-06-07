Замгубернатора Юрий Петухов проконтролировал ход строительства новосибирских амбулаторий

Национальный проект «Здравоохранение» в этом году улучшит медицинское обслуживание для тысяч семей, живущих в Новосибирском районе области. В 2023 году здесь строится целый ряд новых объектов первичного звена, в том числе амбулаторий. Выполнение работ на двух из них – в поселках Мичуринский и Кудряшовский – проинспектировал первый заместитель Губернатора Юрий Петухов.

В ходе выездного совещания руководители региональных минздрава и минстроя Константин Хальзов и Алексей Колмаков, представители подрядных организаций, а также ГБУЗ НСО «НКЦРБ», в структуру которого войдут амбулатории, доложили первому заместителю губернатора о темпах реализации строительных работ. Участники совещания на месте предметно обсудили все вопросы, связанные со строительством объектов, особое внимание было уделено мерам и решениям, необходимым для их скорейшего завершения. Амбулатории должны быть закончены в ближайшее время.