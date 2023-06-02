В Заельцовском районе Новосибирска завершили капитальный ремонт детской больницы

На третьем этаже, где раньше размешались административные службы, организовали абсолютно новое отделение с дополнительными пятьюдесятью койками. В каждом полубоксе – свой санузел с душевой кабиной, кислородная точка, кнопка вызова медперсонала.

Константин Хальзов уточнил, что часть администрации переехала в новое структурное подразделение медучреждения – открытую в прошлом году поликлинику в Стрижах. «Благодаря этому организационному решению мы улучшим качество и доступность медицинской помощи по инфекционному профилю детям не только областного центра, но и ближайших районов», – отметил министр.