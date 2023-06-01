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Детский омбудсмен Надежда Болтенко обсудила с представителями минздрава развитие педиатрического направления в Новосибирской области

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Надежда Болтенко встретилась с замминистра здравоохранения региона Татьяной Анохиной и главным врачом облбольнцы Анатолием Юдановым.

На рабочем совещании омбудсмен Надежда Болтенко, замминистра здравоохранения региона Татьяна Анохина и главный врач облбольнцы Анатолий Юданов обсудили перспективы развития педиатрического направления в области. Проект детского корпуса больницы – на финальном этапе согласования, земельный участок под строительство определили. В новое здание переедут: вся детская хирургия, лор-отделение, офтальмологи, урологи и онкогематологическое отделение.

После совещания Надежда Николаевна навестила пациентов онкогематологии. Отделение полтора года назад переехало в облбольницу из Краснообска. Омбудсмен отметила, что за это время для детей с тяжелыми заболеваниями, вынужденных проводить в стационаре по несколько месяцев, в облбольнице (при поддержке благотворительных фондов и волонтеров) сделали многое. В отделении есть кухня, большая игровая комната, школьники продолжают учиться – и дистанционно, и очно – каждый день к ним приходят учителя.

— Мы надеемся, что с вводом нового детского корпуса условия еще улучшатся. Главное [что уже сделано] – за короткий срок удалось укомплектовать [отделение] врачами, выстроить систему [взаимодействия] с федеральными учреждениями. Это прямой контакт, это говорит о том, что нашим детям – в Новосибирской области – оказывается самая лучшая помощь на федеральном уровне.

В год врачи онкогематологического отделения проводят 270 консультаций с коллегами из федеральных центров, осваивают под их контролем новые технологии. Недавно в облбольницце иммунотерапию прошел первый ребенок с нейробластомой. Протокол лечения новосибирские врачи внедрили одними из первых в России.

Татьяна Анохина подчеркнула, что в областной больнице дети с онкологическими диагнозами получают не просто качественную профильную медпомощь.

— Эта категория ребятишек нуждается не только в гематологах и онкологах, но и во врачах других специальностей, в так называемом междисциплинарном — сопровождении. Областная больница — это, наверное, единственное учреждение на нашей территории, где есть абсолютно все узкие специалисты, которые могут оказать [в одном месте всю необходимую] помощь детям.

Фото: zdrav.nso.ru

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