Новосибирские онкохирурги помогли пожилому пациенту с четырьмя видами рака

В новосибирский Центр Мешалкина обратился 82-летний житель Алтайского края с диагнозом «первично-множественный рак». В 2010-м и 2017 году его уже лечили от опухолей двух разных отделов кишечника, но в прошлом году у пациента одновременно обнаружили два новых рака. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Вероятно, так реализуется генетическая предрасположенность: организм словно нацелился погибнуть от рака, но хирурги из раза в раз ему не дают», – рассказал заведующий отделением онкологии в центре Мешалкина Максим Никитин.

Врачи подчеркнули, что «ни одно учреждение не взялось за новую операцию в связи с возрастом и сопутствующими диагнозами: у пациента ишемическая болезнь сердца, ранее перенесенный инфаркт миокарда, системный атеросклероз, сахарный диабет второго типа, хроническая болезнь почек 3А стадии и гипертоническая болезнь».

«Несмотря на возраст, длительно текущий сахарный диабет и рубцово-спаечный процесс после предыдущих операций, пациент преодолел сложный восстановительный период, рана зажила на фоне антибактериальной терапии. Он выписан домой в удовлетворительном состоянии»— рассказали в медцентре.

Фото: vk.com/meshalkinclinic