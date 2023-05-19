Врачи Новосибирского перинатального центра благополучно приняли роды у пациентки с тяжелым пороком сердца

Этот случай эксперты называют редчайшим: риск внезапной остановки сердца во время родов был крайне высок.
Эта история началась в марте — молодую беременную женщину с признаками пищевого отравления госпитализировали в инфекционную больницу. Оттуда, сразу после обследования, на машине скорой помощи перевели в облбольницу — в перинатальный центр.
«Инфекционисты заметили, что у пациентки немотивированно снижается уровень сатурации, то есть насыщения крови кислородом, — рассказывает завотделением патологии беременности Елена Хальзова. — Сделали ЭКГ, которая показала нарушения в работе сердца. Так, благодаря бдительности наших коллег, будущая мама с подозрением на серьёзную сердечно-сосудистую патологию оказалась у нас в областной больнице, где кардиологи установили точный диагноз — тетрада Фалло».
Тетрада Фалло — врождённый порок сердца. Аномалия, из-за которой венозная и артериальная кровь смешиваются, организму не хватает кислорода, возникает гипоксия. Показания для хирургической операции абсолютные — коррекцию делают в раннем возрасте. Без радикального вмешательства средняя продолжительность жизни, по разным научным источникам, составляет 7-13 лет.
Пациентке — 24 года. Она родилась в одной из республик Средней Азии, в Новосибирск приехала около года назад. У женщины нет ни гражданства России, ни вида на жительство, ни полиса ОМС. В женской консультации по поводу беременности она не наблюдалась. О пороке сердца, судя по всему, не знала.
Когда новосибирские врачи поставили женщине диагноз, срок беременности был уже большим. Ее оставили в перинатальном центре под наблюдением. Специалисты облбольницы готовились к сложным родам: консультировались с коллегами из федеральных центров Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга. Было принято решение провести плановое кесарево сечение. В операции предполагалось участие анестезиологов-реаниматологов НМИЦ имени Мешалкина.
Однако за день до назначенной даты у плода резко ухудшился кровоток, кесарево сечение нужно было делать незамедлительно. Всю ответственность взяли на себя анестезиологи облбольницы.
«В моей профессиональной практике пациенты с разновидностями тетрады Фалло несколько раз встречались, но с таким серьёзным поражением сердца, как у этой пациентки, да ещё неоперированным в детстве, не было никогда. Нам помогло то, что, пока женщина находилась в перинатальном центре, у нас было время теоретически подготовиться к её родоразрешению. Мы заранее обсудили тактику её ведения, причём, при всех возможных сценариях развития ситуации», — говорит руководитель анестезиологической службы Кирилл Грязнов.
Риск внезапной остановки сердца во время родов был крайне высок. Ребенка нужно было извлечь максимально быстро. Именно момент перераспределения кровотока — самый опасный. Помог буквально посекундный план действий.
«Нашей задачей было помочь больному сердцу справиться с этой серьёзной нагрузкой. Если бы в тот момент всё-таки случилась трагедия, нам предстояло провести реанимацию, времени на это у нас было бы не больше одной минуты. В итоге наш план сработал, всё прошло гладко», — отмечает Кирилл Грязнов.
На свет появился здоровый мальчик. Несколько дней назад маму и малыша выписали домой. Женщине рекомендовали консультацию в клинке Мешалкина для решения вопроса об операции по коррекции тетрады Фалло.
Руководитель анестезиологической службы облбольницы добавляет: «Само по себе чудо, что женщина с этим пороком смогла дожить до такого возраста, выносить беременность и родить ребёнка. Было бы очень обидно, если бы это чудо вдруг оборвалось в самый прекрасный момент её жизни. Мы по-настоящему счастливы за эту семью».
Комментарии (0)