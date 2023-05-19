Врачи Новосибирского перинатального центра благополучно приняли роды у пациентки с тяжелым пороком сердца

Эта история началась в марте — молодую беременную женщину с признаками пищевого отравления госпитализировали в инфекционную больницу. Оттуда, сразу после обследования, на машине скорой помощи перевели в облбольницу — в перинатальный центр.

«Инфекционисты заметили, что у пациентки немотивированно снижается уровень сатурации, то есть насыщения крови кислородом, — рассказывает завотделением патологии беременности Елена Хальзова. — Сделали ЭКГ, которая показала нарушения в работе сердца. Так, благодаря бдительности наших коллег, будущая мама с подозрением на серьёзную сердечно-сосудистую патологию оказалась у нас в областной больнице, где кардиологи установили точный диагноз — тетрада Фалло».

Тетрада Фалло — врождённый порок сердца. Аномалия, из-за которой венозная и артериальная кровь смешиваются, организму не хватает кислорода, возникает гипоксия. Показания для хирургической операции абсолютные — коррекцию делают в раннем возрасте. Без радикального вмешательства средняя продолжительность жизни, по разным научным источникам, составляет 7-13 лет.

Пациентке — 24 года. Она родилась в одной из республик Средней Азии, в Новосибирск приехала около года назад. У женщины нет ни гражданства России, ни вида на жительство, ни полиса ОМС. В женской консультации по поводу беременности она не наблюдалась. О пороке сердца, судя по всему, не знала.

Когда новосибирские врачи поставили женщине диагноз, срок беременности был уже большим. Ее оставили в перинатальном центре под наблюдением. Специалисты облбольницы готовились к сложным родам: консультировались с коллегами из федеральных центров Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга. Было принято решение провести плановое кесарево сечение. В операции предполагалось участие анестезиологов-реаниматологов НМИЦ имени Мешалкина.