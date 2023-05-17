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Здравоохранение

С заботой о сердце: в новосибирских поликлиниках пройдет акция «Сердечная суббота»

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О важности своевременного выявления болезней системы кровообращения рассказали замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова и главный кардиолог региона Оксана Дуничева.

pxhere.com

Проверить состояние миокарда и сосудов новосибирцев приглашают 20 мая. Акция «Сердечная суббота» пройдет во всех поликлиниках региона. О важности своевременного выявления болезней системы кровообращения рассказали на пресс-конференции в Интерфаксе заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова и главный кардиолог региона Оксана Дуничева.

Эксперты отметили, что тенденцию к повышению заболеваемости в последние пять лет демонстрирует не только инфаркт. Инсультов за этот период стало больше на 24,4%. Болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением – на 18%. Случаев ишемической болезни сердца – на 8,5%.

Вместе с тем, среди причин смертности сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему лидируют с большим отрывом во всем мире. В Новосибирской области смертность от болезней системы кровообращения в последнее время снижается. Так, в 2022 году этот показатель на 15% ниже, чем в 2021 году. Тем не менее, почти в половине случаев причиной летального исхода становятся болезни системы кровообращения.

минздрав НСО

Оксана Дуничева рассказала, что артериальной гипертонией страдают порядка 60% взрослых жителей Новосибирской области. При этом многие не знают о своем диагнозе: «Самое печальное в артериальной гипертонии – полное отсутствие жалоб. Мы называем эту ситуацию «молчаливым убийцей». То есть симптомов нет, жалоб нет, и одно из первых [явных] проявлений [болезни] может быть сразу фатальным».

Елена Аксенова подчеркнула, что задача системы здравоохранения региона — сохранение качественной жизни населения. Регулярная диспансеризация действительно позволяет вовремя выявить или предотвратить серьезные заболевания, в том числе сердца и сосудов.

«Особенно в молодом возрасте, когда клинических проявлений нет, человека ничего не беспокоит, но скрининговые методы уже позволяют заподозрить риски появления этих заболеваний, можно скорректировать образ жизни, провести определенные профилактические мероприятия и вообще избежать появления болезни».

Ближайшая суббота, добавила замминистра, во всех поликлиниках Новосибирской области объявлена «сердечной»: «Будут открыты двери всех поликлиник города и области для проведения профилактических медосмотров с акцентом на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. [Очень ждем тех,] кто ранее не обращался [в государственные медорганизации], не состоит на диспансерном учете».

Особенно отделения и кабинеты медицинской профилактики ждут мужчин трудоспособного возраста. В этой возрастной категории в прошлом году от болезней системы кровообращения в Новосибирской области скончалось в 4,5 раза больше мужчин, чем женщин.

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