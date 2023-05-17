С заботой о сердце: в новосибирских поликлиниках пройдет акция «Сердечная суббота»

Проверить состояние миокарда и сосудов новосибирцев приглашают 20 мая. Акция «Сердечная суббота» пройдет во всех поликлиниках региона. О важности своевременного выявления болезней системы кровообращения рассказали на пресс-конференции в Интерфаксе заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова и главный кардиолог региона Оксана Дуничева.

Эксперты отметили, что тенденцию к повышению заболеваемости в последние пять лет демонстрирует не только инфаркт. Инсультов за этот период стало больше на 24,4%. Болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением – на 18%. Случаев ишемической болезни сердца – на 8,5%.

Вместе с тем, среди причин смертности сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему лидируют с большим отрывом во всем мире. В Новосибирской области смертность от болезней системы кровообращения в последнее время снижается. Так, в 2022 году этот показатель на 15% ниже, чем в 2021 году. Тем не менее, почти в половине случаев причиной летального исхода становятся болезни системы кровообращения.