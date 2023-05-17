Где новосибирцы могут получить экстренную помощь в сезон активности клещей?

С начала эпидемического сезона в медицинские организации Новосибирской области по поводу укусов клещей обратилось 598 человек. Наибольшее количество укусов клещами зарегистрировано на территориях Искитимского района, Новосибирского района и Бердска, а также на территории Советского и Калининского районов Новосибирска. Госпитализирован с подозрением на клещевой энцефалит 1 человек, диагноз не подтвердился.

На территории Новосибирска и Новосибирской области развернуты пункты проведения серопрофилактики, в которых имеется достаточный запас иммуноглобулина для экстренной профилактики клещевого энцефалита. Все пункты экстренной помощи представлены в приказе, который подписал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

При этом наиболее надежным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки. В соответствии с санитарными правилами прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за 2 недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.



Для жителей Новосибирской области работает горячая линия Роспотребнадзора: консультации специалистов можно получить по телефону 8-800-350-50-60 (в будние дни с 10-00 до 17-00, в пятницу с 10-00 до 16-00, без перерыва). Также работает телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (круглосуточно, ежедневно). Звонки бесплатные.

В целях профилактики инфекций, передающихся клещами, необходимо не допускать присасывания клещей. Для этого нужно использовать репелленты, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных. В случае укуса клеща необходимо обратиться в медорганизацию.