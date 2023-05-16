Хирурги Новосибирского онкодиспансера удалили пациентке сразу две опухоли

Заведующий маммологическим отделением онкодиспансера Антон Козяков рассказал, что операция прошла успешно. «К счастью заболевание не запущено — рак первой стадии. Женщине после реабилитации предстоит радиотерапия. Также мы отправили образцы удалённых новообразований на гистологическое исследование, по результатам которого будет принято решение, есть ли необходимость в химиотерапии. Самое важное, что женщина вовремя сделала маммографию, это позволило нам быстро установить диагноз и «поймать» рак на ранней стадии. Пользуясь случаем, хочу напомнить женщинам, что диспансеризация и профосмотры очень важны! Регулярная маммография, начиная с 40 лет, позволяет врачам вовремя увидеть опухоль на самом раннем этапе и предпринять все необходимые действия для спасения жизни и здоровья женщины», — подчеркнул Антон Козяков.