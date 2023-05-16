Хирурги Новосибирского онкодиспансера удалили пациентке сразу две опухоли

Сложную синхронную операцию по удалению злокачественных опухолей провели новосибирские хирурги-маммологи.
Новообразования обеих молочных желез у 62-летней пациентки обнаружили во время профилактической маммографии. Дальнейшие исследования показали, что опухоли злокачественные, и каждая из них — самостоятельный рак. Консилиум областного онкодиспансера выбрал тактику радикальной резекции молочных желез (удаление сектора молочной железы с патологическим очагом c одновременным удалением подмышечных лимфоузлов). Чтобы сократить время операции, работали одновременно две бригады хирургов. Онкологи синхронно провели операции обеих молочных железах.
Заведующий маммологическим отделением онкодиспансера Антон Козяков рассказал, что операция прошла успешно. «К счастью заболевание не запущено — рак первой стадии. Женщине после реабилитации предстоит радиотерапия. Также мы отправили образцы удалённых новообразований на гистологическое исследование, по результатам которого будет принято решение, есть ли необходимость в химиотерапии. Самое важное, что женщина вовремя сделала маммографию, это позволило нам быстро установить диагноз и «поймать» рак на ранней стадии. Пользуясь случаем, хочу напомнить женщинам, что диспансеризация и профосмотры очень важны! Регулярная маммография, начиная с 40 лет, позволяет врачам вовремя увидеть опухоль на самом раннем этапе и предпринять все необходимые действия для спасения жизни и здоровья женщины», — подчеркнул Антон Козяков.
Комментарии (0)