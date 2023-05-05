Новосибирские врачи спасли молодую пациентку с редкой патологией печени

28-летняя жительница Новосибирска поступила в областную больницу на аппарате искусственной вентиляции лёгких в состоянии печёночной комы. Диагноз редкий — «фульминантная (сверхострая) печёночная недостаточность». Эта смертельная болезнь развивается стремительно. Для спасения пациента требуется экстренная – в течение нескольких суток – пересадка печени.

Ждать появления совместимого неродственного донора, как правило, нет времени. Если есть такая возможность, фрагмент печени берут у родственника. Разумеется, трансплантологи принимают непростое решение с учетом рисков для прижизненного донора.

«Как только мы провели консилиум и поняли, что есть шанс спасти пациентку, выполнив ей пересадку печени, она была включена в лист ожидания с ургентным (экстренным) статусом. Параллельно немедленно связались с родственниками пациентки, пригласили их в больницу, определили, что донором печени может быть её отец, которого быстро обследовали по соответствующему протоколу. Примерно через сутки от момента поступления пациентки в Областную больницу ей была выполнена трансплантация печени, ещё через двое суток состояние женщины стабилизировалось. В настоящее время и донор, и его дочь чувствуют себя нормально. Можно говорить о том, что эта история завершилась благополучно, хотя так бывает далеко не всегда», — рассказывает руководитель центра трансплантации и хирургии печени облбольницы Иван Поршенников.

Но даже в условиях самых мощных трансплантационных центров спасти удается далеко не всех. Из-за крайней степени тяжести состояния в раннем послеоперационном периоде умирают 50% больных. Таковы общемировые данные.

Если в пересадке нуждается ребёнок весом до 20 кг, в большинстве случаев используют часть левой доли печени. Если пересадка нужна взрослому, у донора забирают правую долю, — фактически более половины органа.

«Прижизненные доноры — это настоящие герои, они безвозмездно отдают почку или фрагмент печени, чтобы помочь своему генетическому родственнику, хотя такая операция не прибавляет здоровья им самим», — подчёркивает Иван Поршенников.

Причины острой печеночной недостаточности могут быть разными: отравление грибами, вирусные гепатиты, острая жировая дистрофия беременных, некоторые хронические заболевания, протекающие бессимптомно. Самая частая причина — передозировка парацетамола. Примерно в 20% случаев, как и в случае с новосибирской пациенткой, установить причину не удается.