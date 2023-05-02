В Новосибирской области в 2023 году откроется два новых сосудистых центра

Еще два региональных сосудистых центра по национальному проекту «Здравоохранение» откроют в Новосибирской области в этом году – на базе ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» и ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ». Сосудистый центр в Карасуке станет первым в районах области.

В 2022 году в Новосибирской области удалось снизить смертность от болезней сердца и сосудов на 11,4 %. Одна из составляющих комплексной работы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Новосибирской области – развитие сети региональных сосудистых центров (РСЦ) и первичных сосудистых отделений (ПСО), в которых пациенты с острыми инфарктами и инсультами могут получить экстренную высокотехнологичную помощь.



Как рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, если в 2019 году в регионе было всего два региональных сосудистых центра, то в 2022 году их количество увеличилось до семи. В 2023 году откроются еще два, в том числе в Карасуке. Это будет первый РСЦ в районе области. Продолжится дооснащение и переоснащение действующих региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.



Системный подход позволил в 2022 году достичь плановых значений нацпроекта «Здравоохранение» по снижению больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения – с 24,2% в 2019 году до 20,5% в 2022 году и инфаркта миокарда – с 15,7% в 2019 году до 12,1% в 2022 году. Регион достиг плановых показателей и по количеству рентгенэндоваскулярных вмешательств, по обеспечению бесплатными лекарствами пациентов после инфаркта, инсульта или операции на сердце и сосудах. Увеличивается охват больных с патологиями системы кровообращения, находящихся под постоянным (диспансерным) наблюдением терапевтов. В 2022 году в Новосибирской области создана трехуровневая служба лечения больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН), обучены специалисты для работы с этими пациентами, создается регистр больных ХСН.