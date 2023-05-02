В новосибирском правительстве обсудили темпы вакцинации от кори

О текущей ситуации по заболеваемости корью доложил руководитель Управления Роспотребнадзора по региону Александр Щербатов.
Первый заместитель губернатора Юрий Петухов провел заседание оперативного штаба Новосибирской области по профилактике коронавирусной инфекции. Ключевыми вопросами повестки стали поддержание высоких темпов иммунизации, реализация всех необходимых профилактических мероприятий, а также текущая ситуация с корью и коронавирусом. Участие в заседании в режиме ВКС приняли все главы районов Новосибирской области и руководители учреждений здравоохранения. В преддверии майских праздников перед ними были поставлены задачи по профилактике инфекционных заболеваний на территории региона.
О текущей эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью доложил руководитель Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов. Он отметил, что в настоящий момент ситуация по кори в регионе стабилизировалась, сократилось количество заболевших, темпы подчищающей иммунизации против кори достаточно высокие, сформирован запас вакцины, но это не повод расслабляться – необходимо сохранить имеющиеся объемы, а также подготовить систему здравоохранения для работы в случае роста заболеваемости после праздников. Особое внимание должно уделяться соблюдению индивидуальных мер профилактики инфекционных заболеваний и вакцинации.
Главный инфекционист министерства здравоохранения Новосибирской области, главный врач ГБУЗ НСО «ГИКБ № 1» Лариса Позднякова детально довела до сведения главных врачей необходимый алгоритм проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий против кори, обратив их особое внимание на положения федерального закона № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» в части мер, применимых при отказе от вакцинопрофилактики.
Она особо подчеркнула, что вакцинопрофилактика является основным методом защиты населения от кори. Иммунизацию проходят все дети в возрасте 1 года, затем ревакцинация ¬– в 6 лет. В возрасте до 36 лет введение вакцины рекомендуется всем, а после – при высокой вероятности контактов, в первую очередь – медработникам, контактирующим с больными различного профиля, работникам образовательных учреждений. В возрасте старше 55 лет – при контактах с больными по эпидемическим показаниям.
В завершение заседания штаба Юрий Петухов дал поручение главным врачам медицинских организаций при содействии глав муниципальных образований усилить разъяснительную работу с населением об основных клинических симптомах кори и мерах профилактики. Руководителям областных министерств здравоохранения, образования, труда и социального развития, промышленности, торговли и развития предпринимательства поручено активизировать работу с учреждениями подведомственных сфер для осуществления необходимой иммунопрофилактики среди групп риска – медработников, педагогов, работники торговли, социальных служб и т.д.
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