В новосибирском правительстве обсудили темпы вакцинации от кори

Первый заместитель губернатора Юрий Петухов провел заседание оперативного штаба Новосибирской области по профилактике коронавирусной инфекции. Ключевыми вопросами повестки стали поддержание высоких темпов иммунизации, реализация всех необходимых профилактических мероприятий, а также текущая ситуация с корью и коронавирусом. Участие в заседании в режиме ВКС приняли все главы районов Новосибирской области и руководители учреждений здравоохранения. В преддверии майских праздников перед ними были поставлены задачи по профилактике инфекционных заболеваний на территории региона.

О текущей эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью доложил руководитель Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов. Он отметил, что в настоящий момент ситуация по кори в регионе стабилизировалась, сократилось количество заболевших, темпы подчищающей иммунизации против кори достаточно высокие, сформирован запас вакцины, но это не повод расслабляться – необходимо сохранить имеющиеся объемы, а также подготовить систему здравоохранения для работы в случае роста заболеваемости после праздников. Особое внимание должно уделяться соблюдению индивидуальных мер профилактики инфекционных заболеваний и вакцинации.