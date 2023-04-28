В Новосибирской области построят поликлинику с центром профилактики

В микрорайоне Геодезия города Обь с опережением графика ведется строительство поликлинического отделения – одного из самых крупных медицинских объектов, который сегодня возводится на территории Новосибирской области. Здание поликлиники рассчитано на 550 посещений в смену.

Четырехэтажная поликлиника в Оби строится в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Министр строительства региона Алексей Колмаков 26 апреля провел инспекционное совещание на стройплощадке объекта.



«Правительством Новосибирской области делается всё возможное, чтобы создание социальной инфраструктуры не отставало от возведения жилья. Так, в 2018 году в городе построена новая школа на 825 учащихся, в 2020 году введены в эксплуатацию два детских сада – «Тополек» и «Солнышко», которые посещают более 400 ребятишек. Согласно утвержденному генеральному плану Оби, до 2028 года планируется строительство детской школы искусств. Сейчас в самом разгаре строительство нового корпуса поликлиники. Это один из самых крупных медицинских комплексов, которые сегодня строятся на территории нашего региона», – отметил Алексей Колмаков.