В Новосибирской области построят поликлинику с центром профилактики

Новая четырехэтажная поликлиника в городе Обь рассчитана на 550 посещений в смену.
В микрорайоне Геодезия города Обь с опережением графика ведется строительство поликлинического отделения – одного из самых крупных медицинских объектов, который сегодня возводится на территории Новосибирской области. Здание поликлиники рассчитано на 550 посещений в смену.
Четырехэтажная поликлиника в Оби строится в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Министр строительства региона Алексей Колмаков 26 апреля провел инспекционное совещание на стройплощадке объекта.
«Правительством Новосибирской области делается всё возможное, чтобы создание социальной инфраструктуры не отставало от возведения жилья. Так, в 2018 году в городе построена новая школа на 825 учащихся, в 2020 году введены в эксплуатацию два детских сада – «Тополек» и «Солнышко», которые посещают более 400 ребятишек. Согласно утвержденному генеральному плану Оби, до 2028 года планируется строительство детской школы искусств. Сейчас в самом разгаре строительство нового корпуса поликлиники. Это один из самых крупных медицинских комплексов, которые сегодня строятся на территории нашего региона», – отметил Алексей Колмаков.
По словам главного врача Обской центральной городской больницы Александра Лацких, строящаяся поликлиника станет новым корпусом ОЦГБ. Сюда будут переведены стоматологическое отделение, терапевты-участковые, центр профилактики, рентген-кабинет, компьютерная томография. Предусмотрена работа узких специалистов. В здании будет оборудовано взрослое и детское отделения с разными входными группами, дневные стационары для детей и взрослых на 20 коек каждый.
Сегодня подрядная организация – ООО ПКФ «Агросервис» – ведет работы с опережением графика: уже завершается кирпичная кладка второго этажа. Согласно заключенному контракту, срок ввода объекта в эксплуатацию – до конца 2024 года.
Алексей Колмаков напомнил, что в этом году в строительной программе возведение медицинских объектов остается одним из ключевых направлений. Сегодня на разных этапах стройки находятся более 30 фельдшерско-акушерских пунктов, а также порядка десятка амбулаторий и поликлиник – в Каменке, Новолуговом, Садовом, Мичуринском, Кудряшовском, Краснозерке, Колывани, Краснообске, Барабинске, Оби и Чулыме.
Фото: nso.ru
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