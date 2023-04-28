Как будут работать новосибирские медучреждения на майских праздниках?

Все поликлиники Новосибирской области с 29 апреля по 1 мая и с 06 мая по 9 мая будут работать с 09:00 до 15:00.

Если понадобится неотложная медицинская помощь, в любой праздничный день с 9 до 15 часов можно обратиться в свою поликлинику по предварительной записи.

Записаться на прием или вызвать врача на дом можно с 8 до 14 часов: через госуслуги, единую регистратуру 122, чат-бот в Телеграме. Обращения, поступившие позже 14 часов, перенесут на следующий день.

С острой зубной болью можно обратиться круглосуточно в стоматологическую поликлинику № 3 (отделение по адресу: ул. Петухова, 20) и в областную стоматологическую поликлинику (ул. Театральная, 46).

Также на территории Новосибирска будут круглосуточно работать травмпункты по следующим адресам:

ул. Серебренниковская, 43;

пр. Дзержинского, 44;

2 пер. Пархоменко, 7;

ул. Героев революции, 5;

ул. Зорге, 47/1;

ул. А. Невского, 9;

ул. Пирогова, 25/3.

Травмпункт на ул. Московская, 89 будет открыт 29 апреля, 6 мая, 9 мая с 09:00 до 15:00

Скорая помощь и стационары будут работать в обычном режиме — круглосуточно.