Как будут работать новосибирские медучреждения на майских праздниках?

О графике работы поликлиник информирует региональное министерство здравоохранения.
Все поликлиники Новосибирской области с 29 апреля по 1 мая и с 06 мая по 9 мая будут работать с 09:00 до 15:00.
Если понадобится неотложная медицинская помощь, в любой праздничный день с 9 до 15 часов можно обратиться в свою поликлинику по предварительной записи.
Записаться на прием или вызвать врача на дом можно с 8 до 14 часов: через госуслуги, единую регистратуру 122, чат-бот в Телеграме. Обращения, поступившие позже 14 часов, перенесут на следующий день.
С острой зубной болью можно обратиться круглосуточно в стоматологическую поликлинику № 3 (отделение по адресу: ул. Петухова, 20) и в областную стоматологическую поликлинику (ул. Театральная, 46).
Также на территории Новосибирска будут круглосуточно работать травмпункты по следующим адресам:
- ул. Серебренниковская, 43;
- пр. Дзержинского, 44;
- 2 пер. Пархоменко, 7;
- ул. Героев революции, 5;
- ул. Зорге, 47/1;
- ул. А. Невского, 9;
- ул. Пирогова, 25/3.
Травмпункт на ул. Московская, 89 будет открыт 29 апреля, 6 мая, 9 мая с 09:00 до 15:00
Скорая помощь и стационары будут работать в обычном режиме — круглосуточно.
Комментарии (0)