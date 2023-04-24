Глава минздрава Новосибирской области рассказал о вакцинации от кори

Руководитель регионального министерства здравоохранения Константин Хальзов рассказал, кому необходимо вакцинироваться от кори. Он отметил, что в Новосибирской области и по стране в целом давно не было вспышек заболевания. С такой ситуацией наш регион столкнулся в конце прошлого года. После этого врачи провели большую работу.

«Сейчас подчищающая иммунизация идет по всей России», — сказал министр. В эфире программы «Вести Новосибирск» он пояснил: «Делается это для того, чтобы повысить иммунную прослойку». Глава ведомства сообщил, что прививают тех, кто не болел корью или не делал вакцинацию ранее. Если человек не помнит, делал он прививку или нет, можно сдать анализы на антитела.