Поликлинику в Краснообске достроят на год раньше срока

Для поликлиники уже закупают необходимое медицинское оборудование.
Четырехэтажное здание поликлиники площадью 10 200 кв. метров начали строить в июле прошлого года. Сегодня строительно-монтажные работы полностью закончены, идет оформление входных групп и отделка помещений. Внутренние работы завершены на 70%. Подрядчик планирует сдать объект уже в текущем году – на год раньше срока. Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену и будет обслуживать около 30 тысяч человек.
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов подчеркнул, что современное поликлиническое отделение НКЦРБ станет логическим завершением модернизации системы оказания первичной медицинской помощи жителям Новосибирского района. «Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» мы методично меняем структуру и принципы амбулаторной помощи в самом населенном районе нашей области. Строительство и капитальный ремонт ФАПов, врачебных амбулаторий, поликлиник позволит изменить существовавшую маршрутизацию: пациентам не придется преодолевать десятки километров, чтобы получить самую востребованную первичную помощь терапевта, педиатра, стоматолога, элементарно сдать анализы», – пояснил он.
Консультации узких специалистов, высокотехнологичную помощь можно будет получить в новой поликлинике Краснообска. Новое отделение НКЦРБ будет соответствовать всем современным стандартам: в нем предусмотрены компьютерный томограф с кардиологической и онкологической программами, маммограф с возможностью взятия биопсии, современная амбулатория, кабинеты неотложной помощи, травмпункт и так далее. Процедуры закупки необходимого медицинского оборудования уже идут.
Фото: nso.ru
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