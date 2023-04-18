Горячая линия по вакцинопрофилактике заработала в Новосибирской области

Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области организована специальная горячая линия по вакцинопрофилактике по телефону 8-800-350-50-60. Она будет работать по 28 апреля ежедневно с 10.00 до 17.00 (в пятницу – с 10.00 до 16.00).

По телефону горячей линии можно узнать о вакцинации в рамках Национального календаря профилактических прививок (перечне вакцин, их составе, обязательных требованиям к условиям и порядку проведения вакцинации, местам вакцинации и т.д.).

Кроме того, в круглосуточном режиме, без выходных работает телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.