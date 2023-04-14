Замгубернатора Юрий Петухов побывал на стройплощадках трех новосибирских поликлиник

По поручению Андрея Травникова первый замгубернатора Юрий Петухов проинспектировал выполнение работ на трех объектах, находящихся в высокой степени готовности, – поликлиниках № 2, 7 и 27. Введение их в эксплуатацию планируется в текущем году.

В выездном совещании приняли участие представители региональных министерств здравоохранения, транспорта и дорожного хозяйства, строительства, мэрии Новосибирска, инспекции государственного строительного надзора, подрядной организации, главные врачи медицинских учреждений, которые на месте предметно рассмотрели все вопросы, связанные со строительством. Особое внимание было уделено соблюдению графика выполнения работ, присоединению к инженерным сетям, транспортному обеспечению работы будущих медицинских организаций.