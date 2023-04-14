Замгубернатора Юрий Петухов побывал на стройплощадках трех новосибирских поликлиник

Все три объекта планируется ввести в эксплуатацию в этом году.
По поручению Андрея Травникова первый замгубернатора Юрий Петухов проинспектировал выполнение работ на трех объектах, находящихся в высокой степени готовности, – поликлиниках № 2, 7 и 27. Введение их в эксплуатацию планируется в текущем году.
В выездном совещании приняли участие представители региональных министерств здравоохранения, транспорта и дорожного хозяйства, строительства, мэрии Новосибирска, инспекции государственного строительного надзора, подрядной организации, главные врачи медицинских учреждений, которые на месте предметно рассмотрели все вопросы, связанные со строительством. Особое внимание было уделено соблюдению графика выполнения работ, присоединению к инженерным сетям, транспортному обеспечению работы будущих медицинских организаций.
На текущий момент во всех трёх медучреждениях выполнены работы по возведению зданий, ведутся работы по инженерно-коммунальному обеспечению объектов строительства, завершаются внутренние отделочные работы. Как доложил Юрию Петухову заместитель генерального директора АО Группы «ВИС» Андрей Исаев, на всех трех объектах уже завершаются внутренние отделочные работы, также заключены контракты на медицинское оборудование. «С главными врачами прорабатываются вопросы расстановки оборудования. Готовятся документы на подключение технических условий», – сообщил он.
Также в ходе совещания первый заместитель мэра города Новосибирска Олег Клемешов отчитался о планах муниципалитета по организации дорожных примыканий и обеспечению транспортной доступности объектов.
Строительную готовность первых двух поликлиник (городских клинических поликлиник № 2 и № 7) планируется обеспечить к концу второго квартала 2023 года, а клинической консультативно-диагностической поликлиники № 27 – к декабрю 2023 года.
Поликлиники №2 и №7 рассчитаны более чем на 900 посещений в смену и смогут обслуживать больше 100 тысяч жителей Октябрьского района. Поликлиника №27 рассчитана на 658 посещений в смену. В медицинских учреждениях будут работать взрослое и детское отделения, оборудование каждого будет превышать 400 единиц основной медицинской техники. Это современные комплексы компьютерной томографии и МРТ, маммографии, рентгена и флюорографии, аппараты ультразвуковых исследований. Три поликлиники позволят создать рабочие места для более полутора тысяч человек.
Подводя итоги выездного совещания, первый заместитель губернатора Юрий Петухов подчеркнул важность соблюдения сроков реализации строительных работ и своевременного ввода в эксплуатацию всех трёх объектов здравоохранения. Также он поручил представителям муниципалитета особое внимание обратить на вопросы организации транспортной доступности новых медицинских учреждений.
Фото: nso.ru
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