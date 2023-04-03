В Новосибирской области стартовала вакцинация против кори

Кампания по внеплановой вакцинации против кори началась в России. Главный санитарный врач РФ Анна Попова приняла решение о так называемой подчищающей иммунизации тех, кто раньше не вакцинировался, не болел или привит однократно – в связи с тем, что в разных регионах страны с конца 2022 года регистрируют повышенную заболеваемость этой инфекцией. Особое внимание – группе риска: медикам, педагогам, работникам торговли, транспорта, коммунальных и социальных служб.



Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина напомнила, что вакцинация против кори входит в Национальный календарь прививок: «В плановом порядке детей прививают в 12 месяцев, затем – ревакцинация в возрасте шести лет. Пройти курс вакцинации можно до 35 лет. А гражданам из группы риска, так называемым декретированным группам, до 55 лет включительно. Таким образом, мы сейчас предложим сделать профилактические прививки всем, ранее не болевшим и не получившим прививки по календарю. В том числе детям старше шести лет и взрослым, вакцинированным против кори однократно. Привить необходимо и трудовых мигрантов. Эта мера повысит процент иммунизированных и поможет остановить распространение инфекции».



В Новосибирской области необходимо сверх плана вакцинировать, по предварительным данным, порядка 22-23 тысяч человек, в том числе более 5 тысяч детей. Медицинские организации региона заканчивают сверку списков. Подчищающая иммунизация от кори предполагает две прививки с интервалом не менее трех месяцев. Тем, у кого уже есть одна прививка, сделают только один укол. Кампания продлится до конца 2023 года.



«Сегодня регистрируются случаи заболевания корью в ряде регионов России. На сегодняшний день у нас 11 очагов, по данным Роспотребнадзора, в них в общей сложности наблюдаются 105 человек», – сообщила заместитель министра.



Как сообщила врач-инфекционист госпиталя ветеранов войн № 3 Нина Романова, на предприятия и в организации будут выезжать прививочные бригады, но индивидуально или организовано граждане могут привиться и в самом медучреждении. Так, сегодня в госпитале ветеранов войн № 3 прививают педагогов школ и детских садов.



«С нашими образовательными учреждениями мы работаем давно. Знаем об их вакцинации. Поэтому тех, кто оказался без прививки, мы взяли в план. У нас на этот год в плане 400 человек. В том числе мы будем прививать мигрантов и кочующее население. Мы работаем с группами риска. В декабре прошлого года привили почти 800 человек на Центральном рынке, там еще остались лица, которые не имеют сведений о вакцинации. Они тоже взяты в план, тоже будут прививаться», – рассказала Нина Романова.



Врач подчеркнула, что привитые двукратно либо не болеют, либо переносят заболевание в легкой степени. Сейчас болеют корью как раз не привитые люди.



Роспотребнадзор напоминает, что корь – очень заразное острое инфекционное заболевание. Оно передается воздушно-капельным путем и опасно своими осложнениями. При этом взрослые часто болеют корью намного тяжелее, чем дети. Специфического лечения от этой инфекции нет. Единственное эффективное средство защиты от кори – иммунизация.