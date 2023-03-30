В 2023 году в нашем регионе планируют построить более тридцати ФАПов.
Вопросы реализации нацпроекта «Здравоохранение» в части строительства фельдшерско-акушерских пунктов в текущем году рассмотрели 30 марта в Правительстве региона на селекторном совещании с участием глав районов под председательством первого заместителя губернатора Юрия Петухова.
О ходе работ по каждому строящемуся и проектируемому в регионе фельдшерско-акушерскому пункту по объектам 2023-2024 годов отчитался первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов. Представители муниципальных образований доложили о работе с подрядчиками на местах и актуальной ситуации на строительных площадках объектов здравоохранения. Участники совещания рассмотрели все возникающие при реализации работ вопросы, сверили сроки строительства каждого ФАПа.
С начала года уже сданы два ФАПа в селах Первотроицк Каргатского района и Старогорносталево Здвинского района. В планах на 2023 год – строительство более трех десятков ФАПов. На 8 из них уже активно ведутся строительно-монтажные работы: процент готовности составляет от 20 до 70%. По остальным объектам заключены контакты. Кроме того, в этом году еще по 23 ФАПам будут выполнены проектно-изыскательские работы, их строительство запланировано на 2024 год.
Юрий Петухов обратил внимание на важность усиления взаимодействия с подрядными организациями на местах, строгого контроля над выполнением всех этапов работ на объектах. Он особо подчеркнул, что строительство ФАПов – одна из важнейших составляющих национального проекта «Здравоохранение», от ее своевременной реализации зависит качество оказания первичной медицинской помощи жителям сел Новосибирской области.
Фото: nso.ru
Комментарии (0)