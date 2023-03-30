С начала года уже сданы два ФАПа в селах Первотроицк Каргатского района и Старогорносталево Здвинского района. В планах на 2023 год – строительство более трех десятков ФАПов. На 8 из них уже активно ведутся строительно-монтажные работы: процент готовности составляет от 20 до 70%. По остальным объектам заключены контакты. Кроме того, в этом году еще по 23 ФАПам будут выполнены проектно-изыскательские работы, их строительство запланировано на 2024 год.



Юрий Петухов обратил внимание на важность усиления взаимодействия с подрядными организациями на местах, строгого контроля над выполнением всех этапов работ на объектах. Он особо подчеркнул, что строительство ФАПов – одна из важнейших составляющих национального проекта «Здравоохранение», от ее своевременной реализации зависит качество оказания первичной медицинской помощи жителям сел Новосибирской области.

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