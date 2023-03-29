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Здравоохранение

В Новосибирской области откроют врачебную амбулаторию на 150 посещений в смену

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Глава регионального минстроя Алексей Колмаков пообещал, что «до конца 2023 года объект будет введен в эксплуатацию».

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До конца года в селе Новолуговое Новосибирского района будет построена врачебная амбулатория, рассчитанная на 150 посещений в смену. Медицинскую помощь в новом учреждении смогут получать более пяти тысяч жителей – самого Новолугового, а также соседнего коттеджного поселка «Березки».

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что на территории региона сегодня строится огромный пул медицинских объектов в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Программа строительства объектов первичного звена здравоохранения с каждым годом набирает обороты. В 2022 году в ее рамках были построены и введены в эксплуатацию 19 фельдшерско-акушерских пунктов, а также врачебные амбулатории в селе Верх-Тула и в станции Мочище, поликлиника в селе Криводановка и поликлиническое отделение ГБУЗ НСО «ГП №18» в микрорайоне «Новомарусино» в Новосибирске.

С начала года документы о вводе в эксплуатацию уже выданы на два фельдшерско-акушерских пункта – в селах Старогорносталево и Первотроицк, а также на поликлинику в микрорайоне «Олимпийская Слава» и две амбулатории – в поселках Ложок и Тулинский.

«Возведение медицинских объектов остается одним из ключевых направлений в строительной программе 2023 года. Сегодня на разных этапах стройки находятся более 30 фельдшерско-акушерских пунктов, а также порядка десятка амбулаторий и поликлиник – в Каменке, Садовом, Мичуринском, Кудряшовском, Краснозерке, Довольном, Колывани, Краснообске, Барабинске, Оби и Чулыме. Одна из таких амбулаторий – в селе Новолуговое – с учетом быстро растущей территории объект крайне важный для жителей. Подрядчик вышел на площадку в декабре прошлого года, идет четко по графику, сегодня уже завершает кирпичную кладку одноэтажного здания. До конца 2023 года объект будет введен в эксплуатацию», – подчеркнул Алексей Колмаков.

По проекту в здании будут обустроены детское и взрослое отделения, в которых будут вести прием терапевт, стоматолог, акушер-гинеколог, физиотерапевт, а также узкие специалисты: отоларинголог, офтальмолог, кардиолог, эндокринолог, невролог. Кроме того, в здании предполагается дневной стационар на пять мест, прививочный кабинет и лаборатория. Штат нового медицинского комплекса составит 34 человека. Помимо здания амбулатории, проект предполагает строительство отдельно стоящей модульной котельной.

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